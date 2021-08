Roberta Capua: “La tv di oggi non è meritocratica”. Dubbi sul futuro

Roberta Capua è finalmente tornata su Rai Uno dopo un lungo periodo di assenza. L’ex Miss Italia ha accantonato il lavoro per dedicarsi al figlio Leonardo, che oggi ha tredici anni. Nel 2017 il ritorno in tv come concorrente di Celebrity Masterchef, dove la Capua ha trionfato. Subito dopo la conduttrice è riuscita ad accaparrarsi qualche conduzione su Sky e Tv8 ma solo nell’estate 2021 è tornata sulla prima rete di stato.

A volere fortemente il ritorno di Roberta Capua su Rai Uno è stato il direttore di rete Stefano Coletta. Un’idea che è subito piaciuta alla presentatrice che però, prima di accettare, ha chiesto consiglio al figlio e al marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. Soprattutto perché questo impegno influisce sulla vita privata di tutta la famiglia, che abita a Bologna, mentre Estate in diretta va in onda da Roma.

In una intervista concessa al settimanale Vero Roberta Capua ha detto la sua sulla tv di oggi e sul suo futuro lavorativo:

“La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite. Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”

Roberta Capua ha confidato che ad oggi non ha ricevuto ancora alcuna proposta concreta per la prossima stagione televisiva. Un vero e proprio peccato se pensiamo che con Estate in diretta la 52enne ha messo d’accordo telespettatori e critici televisivi.

La diretta interessata ha spiegato:

“Per adesso non ho ricevuto alcuna offerta per il futuro ma spero che Estate in diretta mi serva per farmi rivedere in una veste diversa, ma sempre mia. La prendo come un’occasione. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem”

Roberta Capua si vede dunque alla conduzione di qualche format ma mai come concorrente di un reality show. L’ex modella napoletana ha ammesso di guardarli ma che non parteciperebbe mai. Il motivo? Non si sentirebbe a proprio agio e non sarebbe capace di soddisfare le esigenze degli autori.

Roberta Capua ha inoltre confessato di fare il tifo per due colleghi più giovani ma molto capaci e talentuosi: Andrea Delogu e Alessandro Cattelan.

La scelta d’amore di Roberta Capua

Per dedicarsi alla famiglia Roberta Capua è stata assente dal piccolo schermo per ben dieci anni. Nel 2017 è ritornata in tv grazie a Masterchef Celebrity, programma che ha vinto e che le ha permesso poi di condurre format interamente dedicati alla cucina come: Italiani a tavola, Brava!, Belli dentro belli fuori, L’ingrediente perfetto.

Roberta Capua ha rivelatoo di aver detto molti no quando il figlio Leonardo era molto piccolo. Un modo per tutelare la sua famiglia e il suo ruolo di madre. Nonostante tutto oggi la 52enne non ha alcun rimorso e rifarebbe tutto quello che ha fatto.