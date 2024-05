Roberta Capua fuori dalla tv che conta: “Parlo io, tutta la verità”

Che fine ha fatto Roberta Capua? L’ex Miss Italia ha alle spalle una lunghissima carriera televisiva ed esperienza da vendere. Nonostante ciò da tempo è uscita dal giro delle conduzioni che contano. Intervistata da TvBlog, la 55enne napoletana ha spiegato la sua evoluzione professionale che l’ha portata a oggi a lavorare nel dietro le quinte del piccolo schermo (sta facendo i casting di BellaMa’ in vista della prossima stagione del programma di Pierluigi Diaco). Non per questo ha intenzione di dire addio alla conduzione. Anzi, il desiderio è di avere al più presto una nuova trasmissione da guidare.

“Mi sono divertita un sacco, era la prima volta che facevo una cosa simile, mi è piaciuto tanto. Mi hanno colpito i ragazzi giovani con alle spalle storie difficili, dolorose. Ognuno di loro ha qualcosa da raccontare. Entrano spavaldi, grintosi e sorridenti, ma basta scavare un poco e capisci che questa generazione è molto problematica”. Così Roberta Capua a proposito del lavoro relativo ai casting di BellaMa’.

Quando le viene chiesto se questa nuova mansione sia un punto di svolta della sua carriera, la conduttrice frena e sottolinea che il suo obbiettivo è tornare davanti alle telecamere e non rimanere dietro: “Credo di poter dare qualcosa ancora davanti alle telecamere”. La Capua apre la porta a un suo eventuale arruolamento come giurata in qualche programma. Non però in uno show musicale “dove servono autorevolezza e competenze. Però so riconoscere chi buca lo schermo e chi ha qualcosa da dire”.

Lo scorso anno, quando si è saputo che la Rai ha cancellato il programma feriale del pomeriggio dell’ammiraglia (Oggi è un altro giorno di Serena Bortone), il suo nome era tra i più papabili per gestire quella fascia oraria. Alla fine invece l’ha spuntata Caterina Balivo, tornata in onda con La volta buona: “È vero, si era fatto il mio nome per quella trasmissione, invece quest’anno no. BellaMa’ mi dà l’opportunità di esserci, è una trasmissione divertente; sono sempre molto grata quando lavoro, non mi tiro mai indietro. Per ora va bene così. Non mi piace fare polemica: diciamo che questo non è il mio momento, mi auguro arriverà”.

E per la prossima stagione, bolle qualcosa in pentola? “Se intende Rai1 e le cose classiche che ho sempre fatto, la risposta è: niente!”. Insomma, per ora non c’è alcuna trattativa in corso. La Capua si è anche data una spiegazione circa il suo accantonamento dalla tv: “Alcuni anni fa – quelli della tv urlata – era così. Adesso c’è una ventata di restaurazione, si torna alla tv più garbata. Anche Mediaset ha fatto una scelta ben precisa in questo senso. Quindi ora penso di essere in linea con quanto è richiesto in tv”.

Capitolo reality show. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, quando finiscono in un cono d’ombra, tentano la via del Grande Fratello, de L’Isola dei Famosi o di altri programmi simili. Anche lei è stata cercata o ha avuto la tentazione di tuffarsi in una esperienza del genere?

“Intende Grande Fratello e Isola dei famosi? Non sono proprio il personaggio che possa dare qualcosa a quel tipo di televisione. Non per snobismo, ma ci vuole proprio un’attitudine – polemica, con piglio – per quel genere di tv, che io non ho. E chi fa i casting lo sa, perché faccio televisione da 30 anni. Una quindicina di anni fa L’Isola mi cercò. Mi fu fatta una proposta, ma io risposi subito ‘no, grazie, arrivederci’. So bene cosa so fare e cosa non è nelle mie corde”.

In effetti è proprio così. Per stile e tempra l’ex Miss Italia, che si è sempre contraddistinta per aver lavorato a una televisione garbata ed educata, non sarebbe assolutamente la persona giusta per partecipare ad un reality show in cui servono persone che sanno fare caciare e creare dinamiche piuttosto credibili, seppur nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di situazioni fake e improbabili.