Roberta Capua, dramma: morto l’ex marito in un incidente, annuncio tragico

Tragedia per Roberta Capua. L’ex Miss Italia 1986, intervistata dal settimanale F, ha rivelato per la prima volta pubblicamente che ha dovuto affrontare un gravissimo lutto. Lo scorso 31 maggio è morto in un incidente stradale il suo ex marito Stefano Cassoli, con la quale ha avuto il figlio Leonardo. La conduttrice ha spiegato che l’uomo è stato il più grande amore della sua vita e che è deceduto a causa di un incidente. Un dramma dietro l’altro per la presentatrice che negli ultimi anni ha perso anche i genitori, sia la madre sia il padre.

“Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta – ha rivelato al magazine F – Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita”. Una notizia terribile che ha reso ancor più difficile, dal punto umano ed emotivo, il periodo che sta attraversando la conduttrice campana che nel 2023, uno dopo l’altro, ha pianto la morte dei suoi genitori, a cui era legatissima. “Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me…”, ha chiosato Capua, che non vuole cedere il passo al dolore e allo sconforto.

Roberta Capua e Stefano Cassoli, imprenditore bolognese nel ramo immobiliare, hanno avuto il figlio Leonardo nel 2008 e si sono sposati nel 2011. Il matrimonio sembrava solidissimo. Invece è finito nel 2023. Capua ha parlato del crac nuziale mesi dopo, nel gennaio 2024. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno. “Mi sono separata consensualmente lo scorso novembre – aveva spiegato in un’intervista l’ex Miss Italia -, dopo un anno orribile dove ho perso anche i miei genitori. Adesso penso al futuro e a mio figlio Leonardo, ho cercato di tenere duro per il suo bene”, alla fine però la storia con Stefano Cassoli è finita”.

Capua, nonostante tutto, è pronto a rimettersi in gioco professionalmente. Dall’8 settembre affiancherà Pierluigi Diaco su Rai Due nel programma Bella Ma’, ma già dall’1 al 5 sarà al timone dell’anticipazione della trasmissione Aspettando Bella Ma’. Quando farà rientro a casa sarà sola in quanto suo figlio Leonardo sarà lontano dall’Italia.

Il giovane, ha fatto sapere la stessa Capua, per un certo periodo andrà a vivere in Spagna, a Madrid, per studiare Business administration. “Da mamma di figlio unico, so che sarà un distacco importante”, ha commentato la conduttrice, sottolineando però di credere di essere una madre fortunata in quanto Leonardo è un ragazzo indipendente e molto affettuoso. “Se mi incontra con i suoi amici, per esempio, non esita a darmi un bacio. Non è di quei maschi che si vergognano”, ha raccontato con orgoglio.

Il ricordo di Pippo Baudo: “Uomo straordinario”

Spazio poi a un ricordo del compianto Pippo Baudo. Capua lo ha conosciuto e lo ha incontrato diverse volte lungo la sua carriera. Ad esempio al Premio per gli italiani nel mondo del settembre 2002. La manifestazione, trasmessa dalla Rai, si svolgeva al Vittoriano di Roma, con ospiti celebri come Sophia Loren e Alberto Sordi. Questo l’aneddotto dell’ex Miss Italia a proposito di quella esperienza che la vide tra i protagonisti: