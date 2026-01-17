Roberta Capua a Verissimo: “Così il mio ex marito è morto all’improvviso, siamo sconvolti”

Roberta Capua, ospite a Verissimo, ha raccontato per la prima volta in tv i dettagli relativi alla morte improvvisa dell’ex marito Stefano Cassoli. Lo scorso maggio l’imprenditore è stato colto da un malore e ha battuto violentemente la testa. Dopo essere rimasto in coma per pochi giorni, si è spento a 58 anni. L’uomo e l’ex Miss Italia si erano sposati nel 2011. Nel 2008 avevano accolto il loro primo e unico figlio, Leonardo. La relazione è giunta al capolinea circa due anni fa. Nonostante la fine delle nozze, i due ex coniugi sono sempre rimasti in contatto.

Verissimo, Roberta Capua: “Sconvolta dalla morte del mio ex marito Stefano Cassoli”

“Bisogna andare avanti. Nel 2023 sono morti entrambi i miei genitori, nel 2025 è morto il papà di Leonardo; è stata una cosa improvvisa e inaspettata. Ci ha lasciato senza fiato, è stato l’uomo più importante della mia vita”, ha confidato Capua a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista a Verissimo.

“Stefano – ha aggiunto la conduttrice – è morto all’improvviso, aveva 58 anni, da poco compiuti. Questo dolore ha sconvolto le nostre vite. Ci eravamo separati, ma rimane il più grande amore della mia vita e il papà di Leo. Non ti so nemmeno spiegare cosa ho provato quando quella sera mi hanno detto che aveva avuto un malore e aveva sbattuto la testa. Poi è stato qualche giorno in coma e se ne è andato”.

“Nessuno di noi era preparato a questa cosa”, ha chiosato la 57enne napoletana. E ancora: “Con Stefano eravamo separati da due anni. In che rapporti eravamo rimasti? Le separazioni sono quasi sempre conflittuali, lo è stata anche la nostra, ma ci siamo sempre visti e regolarmente sentiti. Invece Leonardo adesso vive all’estero e studia in Spagna, ha iniziato una nuova vita”.

Roberta Capua e Cassoli si sono separati consensualmente nel novembre 2023. Una rottura inaspettata e sorprendente in quanto la coppia sembrava rodata e affiatata. A comunicare la fine del matrimonio è stata la conduttrice che ha preferito non rivelare le cause che hanno portato la relazione al capolinea. Oggi Capua è single e, sempre nel corso della chiacchierata a Verissimo, ha spiegato di augurarsi di poter vivere un nuovo amore in futuro.