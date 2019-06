Roberta Bruzzone festeggia 2 anni di matrimonio: la dolce dedica al marito

Roberta Bruzzone in abito da sposa festeggia due anni di matrimonio: la dedica d’amore al marito

Roberta Bruzzone in abito da sposa. Così si è mostrata sul suo profilo instragram ufficiale per festeggiare un giorno davvero speciale per lei e suo marito Massimiliano: il secondo anniversario di matrimonio. La criminologa, ormai volto noto del piccolo schermo, è infatti felicemente coniugata da due anni. E stando dalla parole postate, sembra essere innamoratissima dell’uomo con cui ha deciso di condividere il percorso di vita insieme. A lui dedica delle dolci parole d’amore, ricordando il traguardo raggiunto e affermando che l’uomo è il suo unico vero amore. Nella foto la commentatrice di Ballando con le stelle si mostra in una versione alquanto inedita: con un vestito bianco principesco che lascia intravedere il vistoso tatuaggio sul braccio, capelli biondissimi e tanto di coroncina. Sotto al post numerosi i commenti e le felicitazioni da parte dei suoi fan e follower per questo importante traguardo sentimentale.

“L’unico vero amore della mia vita”: le parole romantiche della Bruzzone per il marito

“Amore mio… due anni strepitosi insieme a te… sei davvero l’unico vero amore della mia vita”, queste le parole usate da Roberta Bruzzone per augurare un buon secondo anniversario di matrimonio a suo marito. Una dedica romantica e sorprendente. Difatti siamo abituati a vedere la criminologa sempre seria e “severa” in tv, avendo a che fare per professione con casi di cronaca nera. Nella foto appare anche molto bella in abito da sposa e così in tanti commentano sotto il post per fare gli auguri alla coppia. Come questi affezionati utenti che scrivono: “Che ci siano per voi 1 milione di questi giorni sempre con lo stesso amore!”; “Tantissimi auguri! Meravigliosa Roberta!” e ancora “Tanti auguri da una tua fan sfegatata”. Ad aggiungersi al coro anche alcuni compagni di avventura di Ballando, come Carolyn Smith, Alessandra Tripoli e il giornalista Alberto Matano, futuro conduttore de La Vita in Diretta. (Continua dopo il post)

Roberta Bruzzone e il marito Massimiliano: la storia d’amore

La criminologa più famosa d’Italia, spesso definita anche come la “sexy criminologa”, ha già un matrimonio alle spalle e con il suo attuale marito è sposata da due anni. I due si sono conosciuti grazie al lavoro, dato che lui è un funzionario della Polizia di Stato. Tra i due c’è stato praticamente un colpo di fulmine, come ha raccontato tempo fa Roberta Bruzzone al settimanale Di Più: “Nell’istante stesso in cui i nostri sguardi si sono incontrati per la prima volta io ho capito che Massimo era la persona che avevo aspettato per tutta la vita, e lui ha pensato di me la stessa cosa”. Massimiliano e Roberta si sono sposati nel 2017 a Fregene, con un matrimonio in spiaggia a adesso festeggiano felicissimi i primi due anni di unione.