Roberta Beta oggi ritrova l’amore: il nuovo fidanzato è Paolo

Love is in the air per Roberta Beta. La concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha ritrovato l’amore dopo un periodo burrascoso, durante il quale ha scoperto un tradimento da parte dell’ex compagno. L’opinionista di Barbara d’Urso ha trascorso un’estate di amore e passione grazie al nuovo fidanzato. Lui si chiama Paolo Attardo e lavora come scenografo. I due si conoscevano da anni ma la passione è scoppiata solo di recente, dopo la quarantena forzata che la Beta ha vissuto insieme al figlio diciottenne Filippo. La scintilla scoccata con Paolo è stato un vero e proprio colpo di scena per Roberta, che non credeva di poter tornare ad amare di nuovo così all’età di 55 anni.

Roberta Beta presenta il nuovo fidanzato Paolo Attardo

Roberta Beta e Paolo Attardo si sono conosciuti anni fa in Calabria, durante una vacanza. All’epoca l’ex gieffina era fidanzata con un altro ma ha stretto subito un’amicizia speciale con lo scenografo. Quando poi l’ultima storia è naufragata Roberta ha deciso di invitare Paolo a pranzo e piano piano il loro rapporto d’amicizia è diventato qualcos’altro. “È un uomo molto selvaggio, libero. Rock. Un uomo autentico, una persona pulita”, ha fatto sapere la Beta al settimanale Diva e Donna. L’opinionista tv ha però ammesso che per il momento non c’è il progetto di una convivenza: preferisce vivere questa liaison giorno dopo giorno, nel rispetto della libertà e spazio di entrambi.

Roberta Beta è pronta per nuove esperienza professionali

Oltre a un nuovo amore, Roberta Beta è pronta anche per nuove sfide professionali. Di recente ha cambiato agente e spera di trovare nuovi spazi nel mondo dello spettacolo. Dopo il Grande Fratello nel 2000 è stata impiegata in più fronti. Per cinque anni è stata inviata de La vita in diretta di Michele Cucuzza. Ha lavorato come speaker radiofonica e opinionista tv e come giornalista. Non è mancata un’esperienza politica: nel 2016 si è candidata alle elezioni comunali a Roma ma non è stata eletta.

Roberta Beta è stata tradita dal suo ultimo compagno

Prima di innamorarsi di Paolo Attardo, Roberta Beta ha amato un altro uomo per ben sette anni. Un uomo la cui identità è ancora oggi avvolta nel mistero. La convivenza si è interrotta a causa di un tradimento di lui: Roberta ha scoperto tutto spiando il cellulare del compagno.