Robert Pattinson non odia più Twilight dopo aver rivisto il film: ecco cosa ha dichiarato

Twilight, Robert Pattinson ha rivisto parte della saga e l’ha rivalutata: ecco cosa ha detto

Robert Pattinson, indimenticabile vampiro Edward Cullen in Twilight, è tornato ancora una volta a parlare della saga che lo ha reso famoso a livello mondiale. L’attore londinese, infatti, a dieci anni di distanza dal primo episodio sembra averlo rivalutato, come riportato da Usa Today. Dopo varie dichiarazioni non proprio carine sulla saga tratta dai romanzi di Stephenie Meyer, Pattinson ha confessato di aver rivisto il film trovandolo un po’ “vintage” ma con vari elementi positivi, come le musiche. Ecco cosa ha dichiarato: “Sembra sia diventato una cosa piuttosto in. C’è una seconda ondata di persone che lo apprezzano, il che è abbastanza forte. Penso che quando qualcosa diventa un fenomeno enorme, c’è sempre gente che si infastidisce perché è ovunque, ma ora sembra una cosa retrò: la colonna sonora, la moda. È tipo ‘Oh, è così fine anni 2000′ “.

Robert Pattinson oggi: gli “affettuosi ricordi” della saga con Edward e Bella

L’ex vampiro ha dichiarato di aver rivisto parte del secondo capitolo, New Moon (uscito nel 2009), proprio negli scorsi giorni in televisione: “L’ho rivisto solo l’altro giorno e ha una colonna sonora incredibilmente buona. Me ne ero completamente dimenticato, ma le colonne sonore erano piuttosto in anticipo sui tempi”. L’attore di High Life ha anche confessato di aver provato delle belle emozioni e di conservare, alla fine, dei bei ricordi di quella saga: “È bello che ora la mania non è più così intensa. La gente si avvicina a me e ne ho solo ricordi molto affettuosi. È una cosa molto dolce. Penso che l’unica parte spaventosa fosse proprio nel bel mezzo di tutto, quando era molto, molto intenso”.

L’ansia dopo il successo di Twilight per Robert Pattinson e Kristen Stewart

Pattinson e Kristen Stewart ( protagonisti oltre che di Twilight anche di New Moon, Eclipse e Breaking Dawn) avevano infatti parlato della mania dei fans di Edward Cullen e Bella Swan e dell’ansia che provarono durante l’apice del successo della saga a causa dell’interesse sul loro rapporto aldilà dello schermo. Qualcosa che ha segnato l’attore e la collega, ma che ora sembra parte del passato, tanto da poter tornare a parlare di quel periodo e della serie con parole positive.