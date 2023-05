Robert De Niro papà a quasi 80 anni: quanti figli e quante ex ha

By

Congratulazioni a Robert De Niro: il celebre attore statunitense è diventato quest’oggi padre per la settimana volta! Per chi se lo stesse chiedendo, il volto di alcuni fra i più celebri film d’azione (e non solo) della storia del cinema è nato il 17 agosto del 1947 e ha quindi quasi 80 anni! L’annuncio rispetto al lieto evento è arrivato nella giornata di oggi, marredì 9 maggio, in modo un po’ particolare.

Robert De Niro ha infatti ammesso di aver accolto al mondo il suo settimo figlio nel corso di un’intervista con una giornalista concessa poche ore fa nell’ambito del tour promozionale del film About my father. L’attore si è lasciato scappare la notizia parlando con la cronista, senza però voler rivelare nessun altro dettaglio. Non si sa, dunque, chi sia la madre del bebé nato da poco, anche perché l’attore si è limitato a sorridere chiedendo di passare alla domanda successiva.

In un primo momento si è pensato che l’attore avesse fatto una boutade delle sue, anche in considerazione della sua età già piuttosto avanzata. Tuttavia, in breve tempo, è arrivata la conferma ufficiale e definitiva nel merito della questione direttamente da parte del suo ufficio stampa.

L’intervista, già molto chiacchierata, è stata concessa al magazine Entertainment Tonight Canada, dove De Niro ha potuto parlare del concetto di paternità e di cosa significa per lui essere padre. Ecco dunque arrivare all’improvviso una sorpresa che, di certo, avrà fatto fare un balzo sulla sedia alla giornalista che si è ritrovata all’improvviso con in mano un’esclusiva mondiale.

Quanti figli ha Robert De Niro e chi sono le sue ex?

Forse non tutti sapevano, fino a questo punto, che in realtà l’attore aveva già alle spalle una progenie piuttosto consistente. Fino alla nascita del settimo pargolo (di cui, tra l’altro, non è dato sapere nè nome né sesso) il volto hollywoodiano aveva avuto un totale di 6 figli.

Con la prima moglie Diahnne Abbott, con cui è stato sposato dal 1976 al 1988 ha avuto il figlio biologico Raphael, nato nel 1976. La Abbott, inoltre, aveva avuto un’altra figlia da una precedente relazione, Drena, che De Niro ha poi adottato.

Dalla seconda fidanzata, Soukie Smith, De Niro ha avuto nel 1995 i due gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik (nati tramite gravidanza surrogata). La seconda moglie Grace Hightower, sposata nel 1997, lo ha reso poi padre nel 1998 di Elliott. Sempre tramite madre surrogata, infine, nel 2011 De Niro ha accolto al mondo la sesta figlia, Helen Grace.