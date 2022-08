Gossip da Hollywood: DiCaprio e Stallone di nuovo single

L’estate 2022 sarà ricordata per la fine di molte storie d’amore eccellenti, anche per molti divi d’oltreoceano: ecco gli ultimi aggiornamenti dagli Stati Uniti

Non c’è dubbio rispetto al fatto che l’estate 2022 che sta volgendo al termine sarà ricordata per molto tempo come la stagione dei cuori spezzati. Sono stati infatti moltissimi i vip ad essersi detti addio, spesso dopo anni di intense relazioni. Un principio, questo, che non solo è valso per molte celebrità italiane (su tutti: Ilary Blasi e Francesco Totti) ma anche per diverse personalità di rango internazionale.

Hollywood, infatti, ha assistito nei giorni scorsi ad almeno due importanti rotture sentimentali che hanno lasciato senza parole l’opinione pubblica. La prima in ordine di tempo, confermata ormai diversi giorni fa, è quella di Sylvester Stallone, mentre la seconda è stata quella di Leonardo DiCaprio. Ecco, a proposito, tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sylvester Stallone: divorzio dopo 25 anni di matrimonio, gravi accuse all’attore

La love story che univa da ormai un quarto di secolo il celeberrimo interprete di Rocky e la moglie Jennifer Flavin si è conclusa nelle scorse settimane, e nel peggiore dei modi possibili. La Flavin ha infatti accusato l’ormai ex marito di aver trasferito denaro dai fondi coniugali. Una mossa che ha stupito molti, visto e considerato che appena tre mesi prima la coppia si era mostrata felice e spensierata insieme su Instagram.

A rivelare qualche dettaglio in più sulla rottura, a proposito, è stata di recente una fonte anonima entrata in contatto con People. Sulla rivista è apparso quest’oggi un articolo in cui si raccontano i retroscena della vita matrimoniale fra Stallone e Flavin, con particolare riferimento all’atteggiamento dell’attore statunitense. Stallone è infatti stato definito come il classico tipo di persona impulsiva che tende a prendere decisioni senza prima confrontarsi con la sua controparte femminile. Pare dunque che, dopo tanti anni di “piccoli scontri”, Jennifer Flavin avesse definitivamente perso la pazienza.

Leonardo DiCaprio: è finita con Camilla Morrone

Nel frattempo, a scrivere la parola fine su un’importante relazione è stato anche il celebre attore protagonista di Titanic: Leonardo DiCaprio e la sua Camilla Morrone si sarebbero lasciati dopo 4 anni di amore. Anche in questo caso è People a riportare la notizia in anteprima, sottolineando che l’ultima volta che i due hanno passato del tempo insieme è stato lo scorso 4 luglio. Nessuno dei due membri della coppia, in ogni caso, ha per il momento confermato o smentito la rottura.