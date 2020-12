Leonardo DiCaprio, perché con Camila funziona: parla una fonte vicina

Il noto attore, diventato celebre in tutto il mondo con la sua interpretazione in Titanic, è legato sentimentalmente alla Morrone: ecco svelato il motivo per cui la loro storia d’amore procede a gonfie vele

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone stanno ancora insieme e una fonte a ET fa sapere il motivo per cui la loro relazione funziona. La loro storia d’amore è finita nel mondo del gossip nel mese di marzo del 2018, quando i due sono stati beccati insieme in atteggiamenti affettuosi. Non parlano spesso in pubblico della loro relazione. Solo una volta, Camila ha risposto a una domanda su Leonardo pubblicamente. Ora una fonte vicina alla coppia svela il perché il noto attore continua a essere legato alla modella argentina. Scendendo nel dettaglio, rivela che i due sono molto innamorati. Camila rappresenterebbe la ragazza che DiCaprio ha sempre sognato di avere al suo fianco. Si conoscono da sempre e tra loro funziona alla grande!

“Camila è la ragazza dei suoi sogni. È giovane, dolce, semplice ed è facile perché va d’accordo con la sua famiglia e lui va d’accordo anche con la sua”.

Questo è ciò che dichiara la fonte sulla coppia. Sembra proprio che Leonardo DiCaprio abbia finalmente trovato la sua dolce metà! L’ultima volta che sono stati avvistati insieme risale a qualche mese fa, precisamente a ottobre del 2020. Proprio con Camila, il noto attore ha imparato ad apprezzare le piccole cose che riguardano la vita quotidiana. Non solo, pare abbia definitivamente detto addio agli eccessi della vita notturna di Hollywood. Lui e la Morrone vanno molto d’accordo, secondo quanto conferma un’altra fonte a E! News. Leonardo avrebbe instaurato con Camila un “legame molto intimo”. Con lei si sente davvero a suo agio.

DiCaprio ha aperto completamente il suo cuore alla giovane attrice argentina, tanto da rinunciare alle serate di eccessi con gli amici.La sua vita ora è serena, in quanto lui stesso si dichiara felice per come sia cambiata grazie alla presenza della Morrone. Più passa il tempo e più la coppia dimostra di essere affiatata. Ma arriverà il matrimonio per Leonardo e Camila? Ciò potrebbe accadere molto presto e, ovviamente, i fan del noto attore ci sperano!

Lo scorso mese di gennaio, DiCaprio è finito al centro del gossip per un gesto davvero importante che lui stesso ha compiuto. Da vero eroe ha salvato un uomo dall’annegamento, mentre si trovava in vacanza ai Caraibi! Al momento, l’attore sta lavorando a un nuovo film!