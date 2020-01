Leonardo DiCaprio salva un ragazzo dall’annegamento: il gesto ai Caraibi

Leonardo DiCaprio eroe a Capodanno: salva un ragazzo da morte certa

Leonardo DiCaprio ha passato le vacanze di Capodanno da vero eroe: nel giorno di San Silvestro, è stato in grado di salvare un uomo dall’annegamento, da morte certa, ai Caraibi, dove ha trascorso dei giorni assieme alla fidanzata Camila Morrone. Le sue vacanze, però, non sono state serena, visto che ha dovuto cercare in lungo e in largo, nell’immenso oceano, un ragazzo francese di 24 anni, caduto da una nave da crociera, Rischiava di perdere seriamente la vita. Le speranze di ritrovarlo vivo erano veramente poche, ma l’attore di Hollywood ha usato la sua barca per riportare il giovane alla sua famiglia.

Le ricerche di DiCaprio per ritrovare il ragazzo vivo e le parole del capitano della nave da crociera

Il DailyMail.com fa sapere che il capitano di una nave da crociera si era messo in contatto con Leonardo DiCaprio dopo essersi accertato della scomparsa di un ragazzo; l’attore, senza pensarci due volte, si è messo alla sua ricerca, trovandolo poco prima del calare della notte. Il giovane è rimasto in acqua per oltre 11 ore, riuscendo a resistere miracolosamente tra le onde dell’oceano: era molto agitato e questo aveva fatto perdere le speranze del capitano, che avrebbe confessato a DiCaprio che solo una persona su un miliario si salva in uno scenario come quello.

Le vacanze di Leonardo DiCaprio e Camila Morrone dopo il brutto episodio

L’attore 45enne ha poi passato il resto delle vacanze in totale serenità all’isola St. Barts – meta di numerose celebrità – assieme alla fidanzata, che lo avrebbe accompagnato durante le ricerche del ragazzo scomparso.