Robbie Williams, tre volte papà: la figlia è nata da madre surrogata

Robbie Williams e Ayda Field sono diventati genitori per la terza volta: Colette è nata da madre surrogata

E’ di poche ore fa l’annuncio ufficiale della nascita della terza figlia di Robbie Williams e di sua moglie Ayda Field. La dolce foto che ritrae tutte le mani della famiglia, comprese quelle della neonata, è stata postata direttamente dall’attrice statunitense. Un evento nascosto al mondo intero, visto che nessuno era a conoscenza di quello che sarebbe dovuto accadere oggi. Eppure, il cantante britannico già papà di Theodora Rose, 6 anni, e Charlton Valentine, 4, oggi è diventato padre per la terza volta grazie alla nascita di Colette Josephine, già soprannominata Coco. “La bambina è nata da madre surrogata” , spiega la moglie del cantante: “E’ stato un percorso molto lungo e difficile, per questo motivo l’abbiamo voluto tenere privato!”

Colette Josephine Williams nasce a insaputa di tutti

Ayda Field sotto la foto postata sul suo profilo Instagram scrive una lunga didascalia per dare il benvenuto alla terzogenita di casa Williams: “Esistono tanti tipi di famiglia e questa piccola bambina, che è biologicamente nostra, è nata da un’incredibile madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo. E non vediamo l’ora di crescere come famiglia tutti e cinque insieme.” A seguire una valanga di messaggi di auguri per il lieto evento. Amici, parenti e fan compresi hanno immediatamente riempito di cuori il profilo della neo mamma. Dunque, tanta gioia in casa Williams e una manina in più da mostrare. Una sorpresa ben accolta dal web che non ha esitato a rendere nota la notizia.

Congratulazioni Robbie e Ayda

Come nessuno più di un figlio è capace di provocare emozioni su emozioni, adesso attendiamo il messaggio strappalacrime dello stesso cantante. E chissà che non decida di incidere una canzone appositamente per la sua piccola Coco che, in vita da solo qualche ora, pare stia già regalando gioia a tutta l’intera famiglia. Insomma, un evento che sarà ricordato, non solo per la sua assoluta imprevedibilità ma anche perchè, si sa, la nascita di un figlio è sempre una benedizione!