Roaul Bova e Rocio, vacanze da genitori separati: con chi sono le figlie

Tornano a farsi rumorose le voci che vogliono Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi, se non addirittura al capolinea. A rilanciare le indiscrezioni su un possibile allontanamento sentimentale dei due attori è il magazine Diva e Donna che, nel sostenere che ci sarebbe in corso un periodo di forte difficoltà di coppia, ha pubblicato degli scatti in cui si vede il divo italiano al mare con le figlie Luna e Alma. Nessuna traccia, però, della compagna. Nelle scorse settimane c’è chi ha mormorato che Raoul e Rocio avrebbero iniziato a condurre vite separate in abitazioni differenti.

In particolare, le paparazzate pubblicate dalla rivista mostrano Bova al mare in compagnia di Luna, 10 anni, e Alma, 8 anni. Le piccole sono state immortalate mentre ridono e scherzano con il babbo. Secondo Diva e Donna, però, non sarebbe stata presente Rocio. Il settimanale afferma che l’attore si sia organizzato per trascorrere una vacanza da genitore separato, arrivando a sostenere che la relazione con la compagna spagnola è ormai ai titoli di coda. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo le voci sul loro conto, preferendo la via del silenzio. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita.

Nelle scorse settimane, Morales è finita al centro del gossip nostrano. Qualcuno ha iniziato a sussurrare che sarebbe stata corteggiata da un cavaliere assai noto e misterioso. Quel cavaliere è successivamente stato identificato in Stefano De Martino. Sulla vicenda intervenne la stessa attrice, bollando l’intera faccenda come una colossale fake news e dicendo che chi ha parlato di “cavalieri segreti” ha semplicemente e stoltamente inventato una storia di sana pianta. Le dichiarazioni sulla questione sono giunte quando Rocio ha partecipato al programma tv di Alessia Marcuzzi “Obbligo o Verità”.

In quell’occasione l’attrice rispose anche in qualche modo alle voci di crisi con Bova, dicendo che il gossip ricama troppo. Vale a dire che spesso una semplice lite di coppia viene dipinta come una tragedia sentimentale. I più attenti notarono però che Rocio non smentì categoricamente di essere in crisi con il compagno. Anzi, ammettendo che c’è stata qualche lite nella coppia, ha lanciato un segnale che ha spinto a credere che forse il vociferare su una presunta rottura non era del tutto infondato.