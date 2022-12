Rkomi, flirt con Beatrice Quinta di X Factor? Lui fa il vago

Ieri sera si è chiuso il cerchio di X Factor 2022 con la proclamazione dei nuovi vincitori, i Santi Francesi. Fra i concorrenti di questa edizione del talent appena conclusa c’è stato però spazio anche per Beatrice Quinta, giovane artista che ha fatto molto parlare di sé per il suo talento e la sua grinta.

Beatrice Quinta si è presentata sul palco di X Factor sfoggiando un’innata sensualità, un indubbio fascino e curve da capogiro. La sua presenza scenica così travolgente, a quanto pare, ha fatto breccia persino nel cuore di uno dei giurati. Nei giorni scorsi, infatti, Rkomi si è dichiarato a lei, spiegando che una delle sue recenti performance lo aveva in qualche modo smosso.

Lì per lì, la cantante (a sua volta in imbarazzo) aveva spiegato che un flirt quando la trasmissione ancora in onda forse non sarebbe stato appropriato. Tuttavia, la concorrente aveva aperto uno spiraglio per Rkomi quando il programma sarebbe terminato.

Non era mai successo prima che un giudice flirtasse in maniera così spudorata con una concorrente. Ecco perché sono in molti a voler sapere, a questo punto, come sarà andata a finire. A fare chiarezza sulla questione ci ha provato Vanity Fair, che nelle scorse ore ha intervistato Rkomi in persona.

Quando gli è stato chiesto cosa fosse successo alla fine con Beatrice Quinta, l’artista ha dato una risposta piuttosto vaga. “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne” ha commentato l’artista.

Anche quando gli è stato chiesto se fosse innamorato, Rkomi ha voluto dare una risposta con la quale ha detto tutto e non ha detto niente:

“Il cuore trova sempre qualcosa. Forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato. So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette. Metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale. E se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica.”

Per il resto, il cantante si è sentito in dovere di specificare che nessuno, ancora, è stato capace di spezzargli il cuore. Qui le sue dichiarazioni:

“Il cuore no, purtroppo no. Ci sono stati dei momenti il cuore è stato messo a dura prova, ma mi piacerebbe. Succederà, appena saprò darmi davvero, come faccio in altri campi succederà anche nelle relazioni.”

Curiosamente, a questa edizione di X Factor Rkomi ha anche rivisto una sua recente ex Paola Di Benedetto, con cui ha avuto una breve liaison la scorsa estate, è infatti stata scelta per condurre l’Ante Factor e l’Hot Factor. Cosa sia accaduto fra i due dietro le quinte non si sa!