È durata un paio di mesi, forse anche un poco meno, la love story tra Rkomi e Paola Di Benedetto. Da parte loro nessuna dichiarazione sul flirt che li ha visti protagonisti, perché di sicuro non si può parlare di grande amore. La loro unica apparizione ufficiale social come coppia è stata in una foto insieme a Chiara Ferragni e Fedez, su Instagram. I due cantanti sono infatti colleghi anche in tv. Da settembre sarà in onda su Sky con la nuova edizione di X Factor, seduto al tavolo dei giudici. Insieme a lui ci saranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

A luglio poi il gossip sulla rottura tra Paola e Rkomi: con un gossip è cominciata, con un gossip è finita. E niente annunci da parte dei diretti interessati. A metà mese scorso inoltre Dagospia ha lanciato uno scoop sulla rottura fra i due: Blanco si è messo tra Paola Di Benedetto e Rkomi? Il tempo non sta confermando tale indiscrezione, di Paola e Blanco non ci sono tracce. In realtà nel gossip in questione non si parlava di una relazione tra i due ma di Blanco che avrebbe messo gli occhi su Paola. Il Corriere della Sera ha pensato bene di chiedere a uno dei protagonisti di questo presunto triangolo amoroso cosa sarebbe successo.

Il quotidiano ha intervistato Rkomi, che interpellato sull’ex fidanzata e su Blanco ha ammesso di essere all’oscuro di tutto. La domanda è stata questa: “Con la popolarità arriva anche il gossip: Dagospia ha scritto che dopo la rottura con lei, Paola Di Benedetto si è fidanzata con Blanco”. Rkomi ha risposto con poche parole su Paola e Blanco, passando subito a parlare del gossip, appena accennato nella domanda:

“Di Blanco e Paola non so nulla… Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”

Tra le righe si potrebbe leggere qualcosa di non detto, però. Rkomi ha detto che il gossip aiuta a capire se ha accanto la persona giusta o meno. Dato che la sua ultima relazione non ha funzionato, è chiaro che intendesse dire tra le righe che Paola Di Benedetto non fosse la persona giusta. Su Blanco se l’è cavata con un “non so nulla”, tagliando subito corto nel discorso. Come prenderà Paola queste parole? Sarà d’accordo sul fatto che tra loro non valesse la pena o non gradirà?