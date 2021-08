Rivoluzione a L’Eredità: restano due Professoresse con un nuovo ruolo

Cambiamenti e novità in vista a L’Eredità, il fortunato quiz show di Flavio Insinna in onda su Rai Uno. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv pare che dal prossimo settembre vedremo solo due delle attuali Professoresse. Nel programma dovrebbero restare Sara Arfaoui e Ginevra Pisani. Addio, dunque, a Federica Calemme e Daisy Mancini.

Non solo: pare che Sara e Ginevra avranno un ruolo tutto nuovo. Un ruolo di maggior spessore: non saranno più delle semplici vallette. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo. I beninformati sussurrano però di un grande cambiamento, che inciderà parecchio sulla nuova edizione de L’Eredità.

La trasmissione tornerà in onda il prossimo 27 settembre. Sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Flavio Insinna. Inizialmente travolto dalle critiche l’ex star di Don Matteo ha saputo conquistare il pubblico a poco a poco, puntata dopo puntata. Oggi il programma è seguito ogni giorno da cinque milioni di telespettatori.

Il meccanismo del quiz rimarrà pressoché invariato. A settembre tornerà il campione in carica Fabrizio Di Massimo di Latina. Le prove da superare per conquistare il montepremi saranno: Gli abbinamenti, L’una o l’altra, I fantastici quattro, La parola, Il Triello, 2 passi dalla ghigliottina e La ghigliottina.

Chi sono Sara Arfaoui e Ginevra Pisani

Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Dopo aver conseguito il diploma liceale si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella. Ha sfilato sulle passerelle delle più importanti città europee. L’Eredità è la prima esperienza televisiva per Sara.

Da piccola l’Arfaoui è stata vittima di bullismo per via delle sue labbra pronunciate che sono del tutto naturali. La giovane ha chiarito di non aver mai fatto ricorso, almeno fino ad oggi, alla chirurgia estetica. Sara si dà da fare anche come web influencer sui social network e parla fluentemente tre lingue.

Ginevra Pisani ha 23 anni ed è nata e cresciuta a Napoli. È diventata popolare nel 2016, quando ha partecipato a Uomini e Donne. Qui è stata scelta dal tronista Claudio D’Angelo. Dopo la fine di quella relazione Ginevra ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra il lavoro di influencer e quello di modella.

Nel 2019 Ginevra è diventata Professoressa de L’Eredità mentre nel 2021 è stata scelta da Flavio Insinna come valletta de Il Pranzo è servito. La Pisani ha inoltre avuto un cameo nel film Loro di Paolo Sorrentino ed è apparsa in alcuni videoclip musicali.