Rivoluzione a Domenica In, due conduttori fuori e due confermati: chi se ne va e chi resta

Rivoluzione a Domenica In in vista della prossima stagione che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe essere nuovamente guidata da Mara Venier, nonostante da anni la conduttrice veneziana dica di volersi ritirare a vita privata. Già quest’anno il format ha tentato di rinnovarsi, puntando sulla coralità (per lo meno sulla carta). Ai nastri di partenza, Venier si è presentata con i cosiddetti tre moschettieri: Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno. Ci si aspettava una conduzione corale, invece la ‘Zia’ è rimasta saldamente protagonista del programma. Miccio è apparso poco, con Mammucari ci sono state frizioni (il comico romano ha addirittura disertato le ultime due puntate stagionali). Cerno si è amalgamato un pochino meglio. Non si può comunque dire che ‘l’esperimento’ sia del tutto riuscito. Per questo, per la prossima edizione, dovrebbero essere apportati altri profondi cambiamenti.

Domenica In, fuori Enzo Miccio e Teo Mammucari: resta solo Tommaso Cerno

Il magazine Chi scrive che Miccio non farà più parte del cast fisso di Domenica In. Non solo: non tornerà nemmeno in onda con Top-Tutto quanto fa tendenza, programma di Rai 2 che conduceva da due anni. Lo show, stando a quanto riferisce il settimanale, verrà chiuso per “questioni di budget”. Al famoso wedding planner, per il momento, non è stato affidato alcun progetto televisivo. Non è escluso però che possa essere coinvolto in qualche nuovo impegno. Lo si scoprirà durante la presentazione dei palinsesti prevista tra pochi giorni.

Tornando a Domenica In, scontato l’addio di Teo Mammucari: la sua presenza nella trasmissione è stata un flop sotto tutti i punti di vista. Il comico non è mai riuscito a inserirsi in modo efficace nel tessuto del programma. Venier, a un certo punto, dopo il pasticcio avvenuto nel corso dell’intervista a Peppe Iodice, ha chiesto e ottenuto che il collega non intervenisse più in alcun modo quando lei conversava con gli ospiti.

Come accennato, Mammucari ha persino dato forfait nelle ultime due puntate stagionali. Non però per questioni personali con Venier: si mormora che si sia defilato per contestare alla Rai il fatto che il suo programma di Rai 2 Lo Spaesato sarebbe stato tolto dai palinsesti. Dunque, dei tre moschettieri, sembra che a Domenica In ne rimarrà soltanto uno: Tommaso Cerno, che dovrebbe continuare a occuparsi di attualità.