Riviera su Canale 5 dal 26 giugno: la trama della nuova fiction

Riviera, in prima serata dal 26 giugno su Canale 5: la trama della serie con Julia Stiles

Mercoledì 26 giugno finalmente andrà in onda Riviera su Canale 5, la serie di successo prodotta nel 2017 e trasmessa da Sky Atlantic. Il thriller avrebbe dovuto approdare sulla rete Mediaset lo scorso 14 settembre 2019, ma è stato deciso di rimandare la messa in onda. Ora finalmente la serie tv è pronta a intrattenere il pubblico di Canale 5 in prima serata, ogni mercoledì. Secondo la nuova programmazione, prenderà il posto del programma Live-Non è la d’Urso. Ambientata in Costa Azzurra, la trama vede moltissimi colpi di scena, tra misteri e un’ambientazione bellissima. Protagonista è la bella Georgina, interpretata dall’attrice Julia Stiles, una ragazza ricca che si ritroverà a fare i conti con situazioni davvero inquietanti. Diversi sono i momenti di suspense che la serie riesce a regalare agli spettatori. Non mancherà ovviamente l’amore tra i temi trattati nel corso delle puntate. Il tutto prende inizio quando Georgina perde il marito, Costatine Clios, un uomo milionario che morirà in circostanze oscure.

Riviera, misteri e momenti inquietanti: la vita di Georgina stravolta dalla morte del marito Costantine

Come già vi abbiamo rivelato, la trama vede protagonista Georgina, una ragazza che vive nel lusso dopo aver sposato Costantine. La sua vita viene stravolta quando il marito muore in circostanze misteriose, come vi abbiamo già anticipato. Proprio intorno a questa morte abbastanza oscura si sviluppa l’intera trama, ricca di misteri e momenti davvero inquietanti. La protagonista si ritrova, a questo punto, a dover risolvere questo importante mistero e ad aiutarla ci pensa la prima moglie di Costantine, Irina. Quest’ultima, però, tenta di sfruttare la situazione per riavere potere all’interno della famiglia Clios. Ad rivestire un ruolo importante, all’interno della serie, sono anche i figli della vittima, Adam, Christos e Adriana. Il primo è uno scrittore che vive da tempo lontano dalla sua famiglia, il secondo (erede di tutto quello che possiede Costantine) è sempre stato vicino al padre, mentre la ragazza dimostra di avere un rapporto complesso con la madre.

Riviera, i figli di Costantine e gli altri personaggi della serie su Canale 5

L’attenzione si concentra proprio sui tre figli di Costantine, che potrebbero essere i responsabili del misterioso omicidio. In particolare, Adam si rivela una persona con un forte risentimento, che lo porta a oltrepassare i limiti. Mentre Christos inizia a sentire il grande peso delle responsabilità, che nascono in quanto erede delle ricchezze del padre, Adriana appare come un personaggio abbastanza complesso. A completare la trama sono altri personaggi: Robert Carver, un vecchio compagno di scuola d’arte di Geoergina; Karim Delormes, ispettore della polizia; Jukes, investigatore; Jakob, ex capo della sicurezza di Costantine.