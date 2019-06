Riviera su Canale 5: cast attori, numero puntate e location

Riviera, la nuova fiction su Canale 5 dal 26 giugno: quante puntate sono e location

Su Canale 5, mercoledì 26 giugno in prima serata, partirà la serie Riviera. La fiction debutta finalmente sulla rete Mediaset, dopo tanta attesa da parte dei telespettatori. Sarebbe dovuta, infatti, andare in onda lo scorso ottobre, ma Canale 5 ha poi scelto di rimandare a questa estate. Si è affermata come una delle produzioni Sky Originals di grande successo. In totale, questa prima stagione vede ben 10 episodi, in totale 5 puntate, tutte ricche di suspense e colpi di scena. Le riprese sono iniziate nell’agosto dell’anno 2016 e vedono come location la zona sud della Francia. Durate fino a febbraio 2017, hanno visto protagonista la lussuosa proprietà dei Clios, Villa Carmella, che si trova al Chateau Diter nella Costa Azzurra. Dunque, il pubblico di Canale 5 si ritroverà di fronte a dei paesaggi meravigliosi, un’ambientazione perfetta e ricca di elementi caratteristici del posto. Già dai trailer è possibile vedere come questa fiction sia destinata a stupire i suoi telespettatori, con un cast che vede attori non sconosciuti.

Riviera cast: i personaggi e gli attori dell’appassionante fiction

Come già vi abbiamo anticipato, la trama vede protagonista la bella Georgina, interpretata da Julia Stiles. La ragazza si ritrova a vivere momenti di forte tensione subito dopo la misteriosa morte del marito, Costantine Clios, interpretato dall’attore australiano Anthony LaPaglia. L’uomo, milionario, muore in circostanza oscure. Ad aiutare Georgina nelle indagini ci pensa Irina, l’ex moglie della vittima. A vestire questo ruolo è Lena Olin. La storia vede al centro della scena i figli che la vittima ha avuto dal primo matrimonio. Nelle vesti del figlio Adam vediamo Iwan Rheon, conosciuto per aver interpretato Ramsey Bolton in Game of Thrones; nel cast vi è Dimitri Leonidas, nel ruolo del figlio Christos, erede della fortuna di famiglia; e Roxane Duran, che interpreta la complicata figlia Adriana.

Riviera, gli altri personaggi: il cast completo della fiction su Canale 5

L’avvincente fiction vede altri nomi all’interno del cast. Tra i personaggi principali vi sono anche l’amico di Georgina, Robert Carver (Adrian Lester), l’ex capo della sicurezza della vittima Jakob Negrescu (Igal Naor), l’investigatore Jukes (Phil Davis) e l’ispettore Karim Delormes (Amr Waked). Ognuno di loro svolge un ruolo fondamentale all’interno della trama del thriller, pronto a sorprendere il pubblico di Canale 5.