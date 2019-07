Riviera 2 si farà: quando va in onda e anticipazioni

Riviera 2 ci sarà, anticipazioni: tutto ripartirà dall’ultima puntata della prima stagione

Dopo l’ultima puntata andata in onda questo 11 luglio su Canale 5, in molti si chiedono se ci sarà Riviera 2. Ebbene la seconda stagione della fiction che è approdata sulla rete Mediaset a giugno è già una cosa certa. Infatti, dallo scorso 3 luglio Sky Atlantic sta già mandando in onda le nuove puntate. Questa nuova stagione, esattamente come la prima, è composta da ben dieci episodi e riparte proprio da dove si è interrotta l’ultima puntata in onda questo 11 luglio. Dove siamo rimasti dunque? Abbiamo assistito all’omicidio commesso da Georgina. Quest’ultima, certa che sia Adam il responsabile della morte di Constantine, lo uccide. Ma ecco che la barca sulla quale si trovano viene colpita da una bufera. La donna, interpretata dall’attrice Julia Stiles, non riesce così a disfarsi del corpo, in quanto viene travolta da una terribile onda. Fortunatamente, una coppia di sposi riesce a trarre in salvo la nostra Georgina. La seconda stagione partirà proprio da questo incidente.

Riviera seconda stagione anticipazioni: Adam scomparso, nuove amicizie e pericoli per Georgina

La seconda stagione sta già andando in onda su Sky Atlantic dallo scorso 3 luglio. Ma cosa accadrà nei nuovi episodi della serie televisiva dopo l’ultima puntata? La coppia, composta da Daphne Al-Qadar e Raafi, diventerà molto amica di Georgina. Da questo partono le nuove avventure della vedova di Constantine. Nonostante nasca questa amicizia, Daphne dimostrerà di essere una persona tutt’altro che inoffensiva, come lei stessa vuol far credere. Scendendo nel dettaglio, sua madre, Lady Cassandra, cercherà di mettere in difficoltà la vita di Georgina. Quest’ultima, nel frattempo, non potrà mettere da parte le sue passate lotte. Ovviamente continuerà a essere al centro della scena l’intera famiglia Clios, che continuerà a tramare. In particolare Irina avrà un ruolo centrale, in quanto sarà certa che Geoergina sia responsabile della scomparsa di Adam.

Riviera, Georgina avrà un nuovo amore? Ecco dove vedere la seconda stagione

La famiglia Clios sospetterà sempre di più di Georgina, soprattutto quando scoprirà la bugia sul passato negli Stati Uniti. Queste informazioni verranno alla luce attraverso lo zio della donna, Jeff Carter. Non mancherà l’amore per la nostra protagonista, la quale conoscerà un affascinante ex soldato, Noah Levy. È possibile assistere a queste nuove vicende di Georgina in streaming su Sky Go. Non solo, ogni settimana su Sky Atlantic andrà in onda un nuovo episodio. La serie è, inoltre, disponibile anche su Now Tv. Al momento, non sappiamo quando e se andrà in onda questa seconda stagione anche su Canale 5.