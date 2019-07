Riviera anticipazioni terza puntata: alleato improbabile per Georgina

Riviera anticipazioni terza puntata dell’11 luglio: ancora guai per Georgina.

Sono quattro gli episodi di Riviera che andranno in onda durante la terza puntata in onda il prossimo giovedì 11 luglio. Si tratta dell’ultimo appuntamento della serie previsto su Canale 5. I telespettatori assisteranno alle ultime vicende di Georgina e della famiglia Clios, che riguardano la prima stagione. Nel corso della seconda puntata, in onda il 4 luglio, abbiamo visto i figli di Constantine finire per essere dei veri e propri sospettati. Il caso diventa sempre più complicato e Georgina inizia a sentirsi frustrata. La famiglia Clios finisce, però, nel mirino della polizia dopo il gala della Clios Foundation. A rovinare la serata ci ha pensato la ragazza sopravvissuta all’esplosione, Elena. Georgina, intanto, inizia a sospettare che Adam sia complice dell’assassino e, attraverso i suoi sentimenti, cerca di capire la verità. E mentre Irina decide finalmente di avvicinarsi al figlio Christos, Delormes trova qualcosa di importante tra i resti dell’esplosione dello yacht.

Riviera episodio 1×07 e 1×08: anticipazioni terza puntata 11 luglio

Nel corso della prossima puntata, durante l’episodio 1×07 Geoergina, con la rete di Interpol che si sta avvicinando, decide con Carver di chiudere le indagini. Jukes ha un piano per farle ricadere tutte le colpe dei crimini commessi da suo marito. Intanto, Christos si mostra sempre più vittima delle sue paura, mentre Adriana e Sophie appaiono sempre più unite. Le anticipazioni del secondo episodio della terza puntata, ovvero la 1×08, rivelano che Jukes è ormai fuori dai giochi. Nonostante ciò, Georgina si ritrova nuovamente nei guai. Uno sconosciuto si avvicina a lei e le chiede di restituirgli un oggetto. La vedova di Constantine si vede così costretta a chiedere aiuto a una persona, con cui non avrebbe mai pensato di allearsi. Intanto, Adriana scopre il segreto di Irina.

Riviera episodio 1×09 e 1×10: anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5

Il terzo episodio dell’ultima puntata vede Georgina e Robert cercare una soluzione al mistero sul nome di Elena. Nel frattempo, Christos viene rapito. Georgina e Irina sono, a questo punto, costretta a riavvicinarsi per riuscire a mettere in salvo il ragazzo. Adriana inizia ad avere dei dubbi su Adam, poiché non comprende il motivo per cui la loro matrigna ce l’abbia con lui. Intanto, Dolormes cerca di capire chi sta cercando di ostacolarlo. Infine, nell’ultimo episodio della stagione Georgina comprende che la situazione ormai si è fatta troppo pericolosa. Dunque, è necessario trovare una soluzione prima che accada qualcosa di brutto alla sua famiglia. Mentre Irina è costretta a prendere una decisione difficile, il passato si fa sentire.