Riverdale, Vanessa Morgan: nato il figlio, ritorno di fiamma con l’ex marito

Fiocco azzurro per Vanessa Morgan, la Toni Topaz di Riverdale. Il 30 gennaio l’attrice 28enne ha dato alla luce il suo primo bambino. A dare l’annuncio è stato il magazine E!, che ha avuto la notizia da un amico della coppia. Ad oggi non si conosce il nome del nascituro: la Morgan ha preferito non proferire parola per il momento. Sicuramente Vanessa si starà concentrando su questi primi giorni da neo mamma.

E! ha però assicurato che durante il parto Vanessa Morgan ha potuto contare sulla presenza dell’ex marito, il giocatore di baseball Michael Kopech. A quanto pare tra i due c’è stato un riavvicinamento nelle ultime settimane. Forse, complice il bambino in arrivo, i due sono riusciti a ritrovarsi. Vanessa e Michael si sono allontanati qualche tempo fa, sembra per alcune incompatibilità caratteriali.

Sposati da gennaio 2020 Vanessa Morgan e Michael Kopech si sono mollati qualche mese dopo, più precisamente sei mesi dopo il matrimonio. Un divorzio che ha fatto scalpore visto che è arrivato proprio quando l’attrice ha svelato al mondo intero la sua dolce attesa. Qualcuno ha pensato che il bambino in arrivo non fosse dello sportivo ma Kopech ha seccamente smentito i pettegolezzi.

Molto probabilmente tra i due c’è stata solo una crisi passeggera seguita da un riavvicinamento importante. Ad ogni modo i diretti interessati preferiscono tacere sull’argomento e non fornire troppe spiegazioni. Le attenzioni di Vanessa Morgan e Michael Kopech sono oggi tutte concentrate per il primogenito, che è stato tanto cercato e voluto e che è indubbiamente il coronamento di una bella storia d’amore.

Dopo che la sua gravidanza è stata introdotta nella quinta stagione di Riverdale, Vanessa Morgan ha momentaneamente abbandonato il set della serie televisiva. La canadese ha avuto una gravidanza tranquilla, che le ha permesso di lavorare fino al nono mese senza troppa fatica.

Su Instagram l’attrice ha ringraziato gli autori di Riverdale che le hanno dato la possibilità di restare nella serie nonostante la pancia che cresceva. Non è chiaro quando la Morgan riprenderà a lavorare. Nell’attesa: tanti auguri!