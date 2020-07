Riverdale, Toni Topaz: Vanessa Morgan è incinta e divorzia dal marito

Colpo di scena a Riverdale. Questa volta la trama della serie tv c’entra poco e riguarda la vita privata di una delle attrici più amate del cast: Vanessa Morgan. L’interprete di Toni Topaz è incinta del suo primo figlio ma allo stesso tempo sta preparando le carte del divorzio. Proprio così: come riporta il Chicago Tribune il giocatore di baseball Michael Kopech ha chiesto la separazione. Le pratiche sono state avviate già lo scorso giugno ma solo ora è trapelata la notizia. Notizia che lascia tutti senza parole visto che solo qualche giorno fa la Morgan ha annunciato di essere in dolce attesa. Vanessa aspetta un maschietto che nascerà entro la fine dell’autunno. Il figlio che aspetta non è dunque del marito come subito ipotizzato dai più maligni? Assolutamente no: il portavoce dell’attrice ha chiarito che il bambino è frutto della relazione con Kopech. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura tra Vanessa e Michael: i diretti interessati hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito.

La storia d’amore tra Vanessa Morgan e Michael Kopech

Quella tra Vanessa Morgan e Michael Kopech è stata una storia d’amore travolgente e passionale. Il primo incontro è avvenuto a giugno 2018 grazie ad amici in comune e per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso gennaio, a sorpresa. Una cerimonia intima e riservata alla quale non sono mancati altri protagonisti di Riverdale. In particolare Madeleine Petsch è stata la damigella d’onore della sposa. Erano presenti anche gli attori Skeet Ulrich (FP Jones) e Drew Ray Tanner (Fangs Fogarty). Dopo il matrimonio Vanessa e Michael hanno scoperto di aspettare un figlio ma hanno preferito rivelare la notizia solo di recente, dopo la fine del lockdown. Nessun commento è invece ancora arrivato sul divorzio: una situazione sicuramente non facile per entrambi.

Vanessa Morgan pronta a lasciare Riverdale e Toni Topaz?

Causa Coronavirus il set di Riverdale è momentaneamente chiuso. Non è chiaro se Vanessa Morgan riuscirà a riprendere il suo ruolo di Toni Topaz nella serie nonostante la gravidanza. La produzione non ha rilasciato alcuna nota in merito.