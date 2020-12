Riverdale, Kevin Keller: l’attore Casey Cott si sposa

Fiori d’arancio per il protagonista di una delle serie tv più amate dai giovani e non solo

Matrimonio in vista per Casey Cott. L’interprete di Kevin Keller in Riverdale ha annunciato su Instagram che la fidanzata ha accettato la sua proposta di nozze. Il 28enne ha condiviso un selfie con la sua futura sposa che mette ben in mostra il prezioso anello (foto più in basso). Uno scatto che ha subito fatto il pieno di like e congratulazioni.

Una notizia che ha stupito molti fan di Riverdale. Tanti erano convinti che Casey Cott fosse gay come il personaggio a cui presta il volto nella serie della CW dal 2017. In realtà Casey è etero ed è pronto a convolare a nozze con la sua dolce metà. Al momento, però, nessuno conosce l’identità della fortunata.

Casey ha preferito non svelare il nome della futura moglie ma i fan sperano di saperne presto di più. Di sicuro la relazione è più seria che mai anche se piuttosto recente. Secondo le indiscrezioni raccolte da Just Jared Cott frequenta la misteriosa ragazza dal 2019.

Un amore passionale, travolgente, che ha spinto la star di Riverdale a compiere il grande passo. Al momento la data di nozze non è stata ufficializzata ma molto probabilmente sarà nel 2021. Quasi sicuramente dopo la fine delle riprese della quinta stagione di Riverdale, attualmente in corso in Canada.

Riverdale 5 debutterà negli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio. La scorsa primavera il telefilm era stato bruscamente interrotto a causa dell’emergenza Coronavirus. La trama riprenderà dunque da dove ci eravamo lasciati, ovvero con i protagonisti alle prese con l’ultimo ballo scolastico.

Subito dopo ci sarà un salto temporale di sette anni, che porterà tutti i protagonisti in piena giovinezza. Tra le tante novità la gravidanza di Toni Topaz. Una svolta dettata dalla realtà: l’interprete Vanessa Morgan è infatti incinta del suo primo figlio e il parto è previsto per gennaio 2021.

Gli sceneggiatori della serie hanno assicurato che nei nuovi episodi ci saranno numerosi colpi di scena dovuti perlopiù al salto temporale, che ha già conquistato i fan, curiosi di conoscere il destino dei loro beniamini.