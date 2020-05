Riverdale, Cole Sprouse nel mirino: Lili Reinhart dice basta

Riverdale: Cole Sprouse e Lili Reinhart stanno ancora insieme, lei difende il fidanzato e collega

Continuano gli insulti e le offese nei confronti di Cole Sprouse, l’interprete di Jughead in Riverdale. Dopo l’accusa di aver tradito la fidanzata e collega Lili Reinhart con l’amica di infanzia Kaia Gerber, l’attore (famoso anche per la serie di Disney Channel Zack & Cody) è stato di nuovo screditato dagli haters attraverso una serie di tweet. Nelle ultime ore è diventato addirittura trend topic l’hastag “Cole Sprouse is over party”, ovvero “la festa è finita”. Il diretto interessato ha preferito non replicare a tutto ciò ma Lili non è rimasta a guardare in silenzio. Già gli scorsi giorni l’attrice si era scagliata contro i social network e in particolare contro Twitter per i falsi gossip sulla sua vita privata e nella notte è tornata alla carica.

Lili Reinhart difende il fidanzato dagli attacchi degli haters

“Twitter è un posto così terribile. Per voi è facile dire cose cattive da dietro il vostro telefono, no? Questo è il motivo per cui le persone scelgono di tenere le proprie relazioni private. Questo è perché le persone non hanno i social media. Perché siete dei bulli”, ha scritto Lili Reinhart su Twitter per poi cancellare tutto nel giro di qualche ora. “Vuoi che le persone ti ritengano importante? Attaccare qualcuno online non te lo farà ottenere. Fai qualcosa di utile con il tuo tempo e sii una persona migliore”, ha aggiunto. “Mi rifiuto di chiudere la bocca e di non parlare di queste cose. Non avete idea di quanto possiate fare del male a qualcuno. A chiunque. Non è altro che un comportamento abusivo. Non ci sono scuse. Avete bisogno di Dio nella vostra vita o di un qualche tipo di aiuto se partecipate alla cancel culture”, ha puntualizzato.

Riverdale: Lili Reinhart e Cole Sprouse ancora fidanzati

Intanto Marisol Nichols – che in Riverdale indossa i panni di Hermione Lodge – ha assicurato che Lili Reinhart e Cole Sprouse sono ancora una coppia nonostante le malelingue. “Per quanto ne so io, Lili e Cole stanno ancora insieme”, ha spifferato nel corso di una diretta Instagram. Nell’ultimo periodo si è sparsa la voce di una rottura tra i due perché non stanno trascorrendo la quarantena insieme ma lo stesso Sprouse in uno sfogo social ha ammesso che la sua vita sentimentale procede a gonfie vele.