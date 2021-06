Riverdale, Camila Mendes e Charles Melton sono tornati insieme? Il gossip

Ritorno di fiamma tra Camila Mendes e Charles Melton? Gli ultimi gossip vedono i due attori di Riverdale di nuovo insieme. In queste ore i portali americani fanno sapere che le voci sulla loro riconciliazione si stanno facendo sempre più forti. Il motivo? Camila e Melton sono stati avvistati venerdì sera. Le due star della nota serie tv avrebbero cenato insieme e poi si sarebbero incontrati con gli amici a Los Angeles, secondo quanto si legge su E! Online. Scendendo nel dettaglio, Camila e Charles sono stati visti mentre raggiungevano il collega Cole Sprouse, il quale era già in compagnia del suo gemello Dylan e della modella Stella Maxwell.

Il gossip si riaccende intorno ai due attori, che si erano lasciati circa due anni fa. Nella serata di venerdì, avrebbero persino indossato abiti simili al La Poubelle Bistro di Los Angeles. Dopo la cena, Charles è stato fotografato abbracciato a Camila. Un testimone oculare ha rivelato di aver scattato dei selfie insieme a loro e di averli poi visti uscire da soli. Pare, dunque, che tra gli interpreti di Veronica Lodge e Reggie Mantle in Riverdale ci sia un ritorno di fiamma.

Dopo la loro rottura, avvenuta nel 2019, Camila e Melton hanno chiaramente continuato a vedersi sul set del drama della CW. Hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme, durante questi anni, condividendo le riprese. Inizialmente una fonte aveva rivelato che si stavano prendendo una pausa. Sembra che i due attori avessero bisogno di prendersi del tempo per concentrarsi sul lavoro e su se stessi.

Ora la complicità e la sintonia che è possibile notare nelle foto condivise dal DailyMail potrebbero dire molto. Solo due mesi fa, la Mendes ha messo fine alla sua relazione con Grayson Vaughn, dopo un anno. Dopo l’addio dato a quest’ultimo, l’attrice potrebbe aver deciso di tornare tra le braccia di Charles. La loro rottura aveva lasciato l’amaro in bocca ai fan, lo scorso febbraio 2019.

Nessun ritorno di fiamma, invece, per Lili Reinhart e Cole Sprouse, rispettivamente Betty Cooper e Jughead Jones. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di spettatori, ma lo scorso anno è arrivata la conferma sulla loro rottura. Ora non resta che attendere per scoprire se effettivamente tra Camila Mendes e Charles Melton è tornato il sereno oppure no.

I due attori potrebbero aver semplicemente instaurato un rapporto di amicizia, visto che condividono il set della nota serie tv.