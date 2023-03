Rivelazioni di Ivana Mrazova: ossessioni, diffide e amori al GF Vip

Ivana Mrazova ha rilasciato un’intervista a “Casa Chi”, il talk condotto da Sophie Codegoni, per parlare della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”. La modella ceca aveva partecipato programma per la prima volta nel 2017 e proprio in quell’occasione aveva conosciuto Luca Onestini, il ragazzo con cui avrebbe poi avuto una relazione durata tre anni e mezzo della sua vita. Poco più di un mese fa, la Mrazova ha fatto il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia per ricontrare il suo ex fidanzato, con cui non aveva mai potuto avere una chiusura definitiva. A pochi giorni dalla sua uscita dal GF Vip, Ivana ha parlato del futuro con Luca e ha svelato cosa pensa della ‘nemica’ dell’ex tronista, Nikita Pelizon.

Per quanto riguarda l’ex fidanzato, Ivana ha dichiarato che è molto contenta di essere riuscita a ricostruire con lui il rapporto che avevano prima. I due si erano lasciati non perché era finito l’amore, ma a causa di una serie di fattori, tra cui l’inizio della pandemia da Covid-19, che li avevano portati a vivere un momento difficile. La modella ha ammesso di avere avuto per tanto tempo del dolore dentro di sé che ha finalmente tirato fuori e fatto capire a Luca, con cui fuori dalla casa sicuramente si ricontrerà:

Il nostro rapporto di coppia era finito un anno e mezzo fa. Adesso, con questa opportunità che ho avuto di entrare nella Casa e riprendere un rapporto con lui, sono felice. Vediamo come va una volta uscito fuori da là. La nostra storia non è finita per tradimenti o perché era finito l’amore. Per tutti e due era un momento difficile. Le cose ci hanno portato a non superare quel momento. Io sono entrata nella Casa perché avevo delle cose dentro di me. Ho affrontato queste cose con Luca e ho ottenuto quello che volevo, cioé che lui capisse la mia parte. Lui ha capito perché stavo così male. Io sicuramente lo vorrò vedere, spero di poter essere lì a sostenerlo, vediamo.

Ivana ha poi parlato di Nikita Pelizon, protagonista di infiniti scontri con Luca, e ha confessato di non vederla come una persona limpida e sincera. L’ex vippona aveva già attaccato la triestina nei giorni scorsi in una storia su Instagram e in una diretta fatta insieme a Nicole Murgia. Secondo la Mrazova, Nikita avrebbe addirittura una sorta di ossessione per Onestini:

Due giorni prima di entrare nella Casa, ho visto Nikita piangere con Davide, dicendo che le faceva male vedere che Luca ballasse. Quando sono arrivata, lei mi prende e mi dice che era felice di vedermi e che Luca era innamorato di me. Non mi è sembrata sincera. Io non ne volevo parlare perché volevo stare con lui e da lì, in due settimane, ci siamo dette solo ‘buongiorno’ o ‘buon appetito’. Poi, appena sono uscita, lei è tornata sull’argomento Luca, quando erano settimane che non parlava di lui. La vedo un po’ ossessionata. Lui invece non può parlare perché l’ha diffidato, quindi non mi è sembrato corretto. Lei si è fatta un film. Luca è una persona molto affettuosa con tutte le sue amiche. Le ho detto che sarebbe meglio accettare il “no” di Luca per il suo bene.

Dopodiché, l’ex gieffina ha anche parlato del rapporto tra Nikita e Matteo Diamante, anche lui ospite nella casa per alcune settimane. A quanto pare, i due si sarebbero quasi baciati, per questo Ivana pensava potesse rinascere tra loro l’amore. Infine, la 30enne ha espresso la sua gioia per l’elezione della prima finalista del reality, Oriana Marzoli. La Mrazova si è detta contenta per il traguardo raggiunto dalla vippona venezuelana, sottolineando che Oriana è stata una delle persone con cui ha maggiormente stretto amici dentro la Casa.