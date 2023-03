GF Vip Ivana Mrazova furiosa con Nikita Pelizon: il vaso è colmo

Ivana Mrazova tuona contro Nikita Pelizon. La modella ceca, che lo scorso giovedì si è congedata dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo esservi entrata come ospite per chiarirsi con l’ex fidanzato Luca Onestini (i due hanno lasciato aperta la porta a un possibile ritorno di fiamma), lungo la giornata di domenica 5 marzo ha pubblicato tra le sue Stories Instagram un commento indirizzato alla collega di passerella. Come è noto, dopo un avvicinamento iniziale, tra Onestini e Nikita è calato il gelo, con accuse reciproche e incomprensioni che hanno portato a furibondi battibecchi. Ivana, dopo aver conosciuto la Pelizon nel reality show, sta dalla parte dell’ex tronista bolognese. Lo ha ribadito una volta di più nelle scorse ore, dopo aver ascoltato alcune esternazioni della ‘vippona’. Esternazioni che le sono andate di traverso.

Cosa è accaduto? Perché Ivana si è inviperita? La ragazza ceca non ha accolto bene gli ultimi ragionamenti di Nikita su Luca. “Stavo pensando alla storia di Luca. Avvicinamento? Zero. No, c’è tanta attrazione fisica, c’è il ricordo di quando stavamo bene, al contempo ha sempre pensato alla sua immagine anziché ai suoi comportamenti che non erano in linea con le sue parole”, ha sostenuto la modella triestina.

E ancora: “Io i miei passi li ho fatti, lui ha reagito sempre in un determinato modo. Mi ha ferita molto quando arrivò sua madre perché il giorno prima avevamo parlato due ore e mezza, il giorno dopo rispondi così. Mi ha sbigottito quando è arrivato Matteo e tirava quelle provocazioni sul” Dov’è il tuo maschio Alfa?” Sì perché dico che senso ha, mi ha sbigottito quando in puntata faceva notare, quando fecero vedere il post dedicato a me, fece notare a Ivana le visualizzazioni di quel post. Dico perché dai tante attenzioni alla mia persona? Non comprendo”.

La Mrazova ha trovato le dichiarazioni della Pelizon di cattivo gusto e incoerenti. “Sono scioccobasita. C’è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei e, neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna ad insinuare cose inesistenti… Cosa cercherà ancora? Comunque dopo la mia esperienza nella Casa tutto questo non mi sorprende affatto”, ha scritto Ivana, senza fare il nome di Nikita ma palesemente riferendosi a lei.

La ferrea e netta presa di posizione dell’ex di Onestini ha colpito diversi affezionati al Grande Fratello Vip, in quanto da sempre Ivana è una persona poco incline a creare polemiche sui social e a buttarsi nel ring dei veleni. Evidentemente questa volta ha ritenuto che il vaso fosse colmo ed è quindi intervenuta. E che intervento: in gamba tesa. Probabilmente l’attacco rivolto a Nikita sarà vagliato da Alfonso Signorini e dagli autori del reality show che potrebbero riproporre la questione lungo la diretta di domani, lunedì 6 febbraio.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il ritorno di fiamma non è un’utopia

Dopo i giorni trascorsi insieme al GF Vip, Luca e Ivana hanno spiegato, in merito a un loro possibile ritorno in love, che ogni decisione sarà presa quando si rivedranno in privato, una volta concluso il programma. L’affiatamento mostrato nella Casa più spiata d’Italia spinge molti a credere che la ricucitura sentimentale non sia un’utopia.