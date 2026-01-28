Rivelazioni di Corona sull’addio di Barbara d’Urso a Mediaset: la reazione “tosta” della conduttrice

Fabrizio Corona sempre più in guerra con Mediaset. Nell’ultima puntata di “Falsissimo – Il Prezzo del potere“, l’imprenditore 51enne milanese ha anche parlato dell’addio traumatico e unilaterale di Barbara d’Urso con l’azienda di Cologno Monzese. L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che è vera la voce secondo cui i Berlusconi avrebbero imposto un veto per non far lavorare la conduttrice campana sui canali dell’emittente pubblica. In particolare, Corona ha dichiarato che sarebbe Marina Berlusconi colei che più di tutti avrebbe il dente avvelenato con “Barbarella”, per via di una foto ironica con le mani giunte di quest’ultima diventata virale sui social, dopo il funerale di Silvio Berlusconi. E ancora, ha detto che d’Urso, negli ultimi anni trascorsi a Mediaset, sarebbe entrata in rotta di collisione con Maria De Filippi, facendo firmare ai suoi ospiti contratti con clausole specifiche in cui sarebbe stato imposto di non parlare dei personaggi di Uomini e Donne e Amici. Dopo il polverone sollevato dall’imprenditore, è arrivata via social la reazione dell’ex timoniera di Pomeriggio 5.

Le rivelazioni di Corona: d’Urso reagisce mostrandosi in versione pugile

“Eccomi amici di X. Vi leggo tutti, tutti, tutti. E vi amo! Voi sapete. Col cuore”, ha scritto d’Urso su X, in riferimento al fatto che dopo le esternazioni di Corona a “Falsissimo” tantissimi utenti le hanno chiesto di intervenire. A distanza di poche ore, la conduttrice ha anche battuto un colpo “tosto” su Instagram, mostrandosi con i guantoni da boxe in un reel in cui si è ripresa durante un allenamento in palestra. “Combattente”, ha chiosato l’ex volto Mediaset, rimarcando che nonostante tutto e tutti continuerà a non mollare e a far di tutto per tentare di tornare nel giro della tv che conta.

d’Urso non si è sbilanciata su quanto detto dall’ex re dei paparazzi. Aveva però lasciato capire mesi fa, nel corso della conferenza stampa di presentazione del cast di Ballando con le stelle, che i reali motivi del suo addio a Mediaset non erano mai stati raccontati pubblicamente. “Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso. Io ho seguito quello che l’azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale”, aveva specificato la conduttrice. In un’altra occasione aveva risposto alla domanda sul presunto veto imposto su di lei dai Berlusconi, dicendo anche in quel caso che prima o poi avrebbe parlato. Per ora, però, preferisce tenere la bocca cucita.