Corona fiume: “Barbara d’Urso non lavora più, guerra con Maria De Filippi: ecco tutta la verità”

Fabrizio Corona, nonostante il Tribunale di Milano abbia accolto la richiesta urgente degli avvocati di Alfonso Signorini di bloccare Falsissimo e di non nominare più il conduttore milanese nella trasmissione, ha comunque pubblicato una nuova puntata del suo podcast. Lunedì 26 gennaio, su YouTube, l’ex re dei paparazzi non solo ha parlato dell’ex ‘demiurgo’ del Grande Fratello Vip, ma anche di altri personaggi chiave del mondo Mediaset. In un passaggio, Corona si è soffermato sulla controversa rottura professionale tra l’azienda di Cologno Monzese e Barbara d’Urso, raccontando che, secondo le sue informazioni, la conduttrice campana è andata in rotta di collisione con la collega Maria De Filippi.

Falsissimo, rivelazioni sugli scontri tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi

L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che tra “Queen Mary” e “Barbarella” c’erano problemi dietro le quinte. “Maria De Filippi c’entra con il suo licenziamento: le faceva la guerra, le impediva di avere gli stessi ospiti nella stessa puntata”, ha sostenuto Corona che ha anche detto che d’Urso avrebbe fatto siglare agli ospiti dei suoi talk “liberatorie con penali altissime per far sì che non si parlasse di Maria De Filippi”.

Tale ricostruzione, voce che tra l’altro da tempo circola tra gli addetti ai lavori, è stata anche confermata da un’ex opinionista Mediaset contattata da Corona. La fonte ha preferito mantenere l’anonimato fornendo questa versione dei fatti: “Firmavamo un documento in cui assicuravamo che non avremmo mai parlato dei programmi di De Filippi e dei personaggi dei suoi show, da lì sono nati i suoi problemi”.

Fabrizio Corona: “Vero che c’è un veto contro d’Urso in Rai voluto dai Berlusconi”

Corona ha anche sostenuto che sarebbe vera l’indiscrezione che sostiene che da parte della famiglia Berlusconi sia stato imposto un veto alla Rai per non far lavorare d’Urso nella Tv di Stato. In particolare, l’imprenditore ha dichiarato che dietro a tale presunto diktat ci sia Marina Berlusconi. Quest’ultima non avrebbe digerito la famosa foto emersa sui social in cui si vede Barbara ironicamente con le mani giunte insieme a un gruppo di amici. Trattasi della medesima posa in cui era stata immortalata ai funerali di Silvio Berlusconi.

Secondo il racconto di Corona, i Berlusconi, dopo aver visionato quel post, avrebbero deciso di mettere alla porta la d’Urso. Poi sarebbe addirittura scattato il veto in Rai. “La Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche. Marina, essendo capa Forza Italia, chiama e dice che Barbara lì non può lavorare”, ha dichiarato il conduttore di Falsissimo, anche in questo caso supportato da una donna anonima che ha assicurato di conoscere le dinamiche del caso.

“Il veto in Rai l’ha messo Marina, lo so per certo da persone mie care che lavorano lì. Nomi apicali della politica, della Rai e di Mediaset hanno cercato di farla ragionare, ma non c’è stato verso. Milly Carlucci è stata l’unica che ha potuto fare qualcosa”, ha detto la fonte consultata da Corona.