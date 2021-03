Barbara d’Urso, veto di Maria De Filippi: la strana richiesta agli ospiti

Nelle ultime settimane si è tanto discusso della chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso stasera, domenica 28 marzo 2021, ma che del presunto veto ottenuto da Maria De Filippi sulla conduttrice di non trattare temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Il momento più imbarazzante si è verificato qualche puntata fa quando Rita Dalla Chiesa aveva accusato Pietro Delle Piane di avere trattato male Antonella Elia, tirando in ballo Temptation Island Vip. Il compagno dell’ex opinionista del GF Vip ha confessato di aver recitato durante il viaggio dei sentimenti, confessione che gli è costata una querela da parte di Fascino e Mediaset.

Il settimanale Nuovo Tv ha portato alla luce nuovi retroscena su Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Un autore ha parlato di una presunta faida e ha aggiunto che se ai vertici di Canale 5 ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi tutto questo non sarebbe stato permesso. La rivista è riuscita a interpellare un addetto ai lavori. Quest’ultimo avrebbe dichiarato che agli ospiti di Barbara d’Urso viene chiesto di non parlare di altri programmi o conduttori, richiesta che viene estesa e ricordata sempre a tutti e quotidianamente.

Sulla vicenda di Pietro Delle Piane, il settimanale ha riportato che Carmelita avrebbe fatto a non contestare certe affermazioni quando Pietro era ancora in diretta perché avrebbe potuto anche peggiorare la situazione. Sia la d’Urso che la De Filippi non hai mai confermato né smentito i rumor della loro ‘rivalità’, se non tramite l’unico comunicato stampa diffuso giorni fa.

Live-Non è la d’Urso chiude: Barbara d’Urso si riprende la domenica pomeriggio di Canale 5

Stasera chiude Live-Non è la d’Urso. Il programma non ha brillato in termini di ascolti. Sono lontani i tempi in cui brillava in termini di share e spettatori, arrivando a sfiorare anche il 22% con il caso Mark Caltagirone e il finto matrimonio di Pamela Prati.

Con la chiusura della trasmissione in prima serata, Barbara d’Urso si riprende la domenica pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione. Dalla prossima settimana Domenica Live inizierà alle 15 e sarà divisa in due parti: due ore dedicate alla cronaca e all’attualità e il tempo rimasto al gossip e al mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi fa record con il Serale di Amici 20: seconda puntata più vista dal 2004

Nonostante la Nazionale di Calcio su Rai 1, il Serale di Amici 20 ha fatto record di ascolti. La seconda puntata conferma il successo del debutto. Maria De Filippi ha bissato il successo della scorsa settimana, triplicando gli ascolti di Rai 1.

Numeri davvero importanti per il talent di Maria. La seconda puntata 2021 si conferma la più vista di sempre del Serale. Segue il secondo appuntamento della quarta edizione 2004-2005 con il 26,25% di share e 5.646.000 spettatori.