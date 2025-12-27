Rivelazioni di Belen, con Maria De Filippi rapporti raffreddati: “Ecco il motivo”

Belen Rodriguez a cuore aperto e in vena di confidenze. La showgirl argentina, che sta affrontando un delicato momento dal punto di vista personale, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Repubblica, parlando a ruota libera delle sue scelte professionali, del suo rapporto con gli odiatori del web, dello stato di salute di suo padre Gustavo e, tra le altre cose, del suo legame con Maria De Filippi. Legame che, dopo la sua scelta di lasciare la conduzione di Tu sì que vales, si è un po’ raffreddato.

Belen Rodriguez ha denunciato uno stalker

Nel dicembre 2024, Gustavo Rodriguez è rimasto vittima di un incidente e ha riportato ustioni serie in diverse parti del corpo. A distanza di 12 mesi dallo sciagurato evento, Belen ha fatto sapere che il genitore si riprenderà al cento per cento: “Ci siamo presi un grande spavento ma lo hanno curato bene. Piano piano tornerà come prima, siamo stati fortunati. Lo posso dire: mio padre è tornato alla vita”.

Belen è popolarissima anche sui social dove non le mancano gli hater. Uno ha deciso di denunciarlo dopo essere stata vittima di stalking. Si è addirittura ritrovata costretta a cambiare numero di cellulare. “Gli hater? Cerco di non farmi ferire – ha spiegato la conduttrice 41enne –. Se sei in una fase complicata, se sei più fragile, vivi gli attacchi come un’offesa. Sono stata senza pelle, mi sentivo sotto scacco. Poi ho dovuto cambiare numero di telefono per uno stalker”.

L’uomo è stato denunciato. La Rodriguez, parlando della vicenda, ha allargato il ragionamento, sostenendo che oggi “c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo“. Soprattutto per tutelare i minorenni che sono più vulnerabili. “Mio figlio – ha aggiunto – mi ha chiesto di non postarlo più. Poi, un giorno, ha cambiato idea: “Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?”. Scrollavo i commenti davanti a lui, con la paura che venissero fuori gli insulti. Invece tutto bene, per fortuna”.

I rapporti raffreddati con Maria De Filippi

Capitolo professionale. Qualcuno ha sussurrato che Carlo Conti potrebbe chiamarla a Sanremo. Non sarebbe la prima volta sull’Ariston per Belen. Già fu protagonista anni fa al Festival, quando sfoggiò l’iconica “farfallina”. Quando le è stato chiesto se tornerebbe nella Città dei Fiori, ha risposto in modo secco e chiaro: “Certo!”.

Due anni fa ha cominciato ad essere attanagliata dal demone della depressione. Ha deciso di rallentare con il lavoro, lasciando la conduzione di Tu sì que vales. Anche a Le Iene non la si è più vista. Di fatto, un addio a Mediaset. “Sono sparita – ha raccontato – rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere”. E ancora:

“Mi creda, ho rischiato. C’è chi non può, e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre”.

Negli anni trascorsi nei programmi del Biscione ha avuto modo di vedere all’opera Maria De Filippi. In un’intervista del passato, Belen disse che solo una persona stupida non poteva imparare dalla conduttrice pavese. Oggi, con quest’ultima, i rapporti si sono un po’ raffreddati: “Se la sento ancora? Poco. Però la mia riconoscenza e la gratitudine nei suoi confronti sono enormi. Lei lo sa. L’ho ringraziata sempre in privato, ha creduto in me e mi ha offerto grandi opportunità. Non è stato facile dirle che volevo cambiare e andarmene. Ha capito”.

Belen ha le idee molto chiare anche sul tema relativo al patriarcato e su come le donne dovrebbero affrontarlo. A proposito di ciò e del mettere in evidenza il corpo, ha chiosato: “Il patriarcato c’entra ben poco. Mostrare il corpo è un fatto di vanità”. “Sono fiera – ha aggiunto – del mio corpo, altrimenti non mi sarei spogliata, e mi piace provocare. Il patriarcato non si combatte con il c*lo di fuori, ma difendendo i diritti”.

La stoccata agli ex compagni

Per quel che riguarda il fronte sentimentale, ha ricordato di essere single da un po’ di tempo, non lesinando una frecciatina ai suoi ex compagni: “Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio. Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.