Bufera su Signorini, gesto inequivocabile di Belen: da che parte sta la showgirl

La bufera che ha travolto Alfonso Signorini dopo le chat pubblicate da Fabrizio Corona a Falsissimo non tende ad arrestarsi. Diversi personaggi noti si sono pronunciati di recente, chi contro il conduttore, chi a suo favore. Nelle scorse ore, attraverso un gesto inequivocabile, ha preso posizione anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha piazzato un like al ragionamento fatto da Mario Manca, giornalista di Vanity Fair. Quest’ultimo, sul suo profilo Instagram, ha scritto che il punto focale della vicenda che vede protagonista il direttore di Chi Magazine non è assolutamente quello inerente ai suoi gusti intimi e al suo modo di esprimerli, bensì quello legato alla dinamica del potere.

Il like di Belen Rodriguez affonda Alfonso Signorini

Riassumendo, Manca ha dichiarato che ognuno, a letto, è libero di fare ciò che vuole, di vestirsi come vuole, di frequentare chi vuole e di dire ciò che vuole, a patto che ci sia intesa con il partner. Il problema del caso di Signorini, ha sottolineato sempre Manca, è che pare che si sia delineata una dinamica di sfruttamento del proprio potere per fini che vanno al di là del contesto professionale. Belen Rodriguez ha trovato il pensiero della penna di Vanity Fair azzeccato. Da qui il suo like che, automaticamente, sembra porla nella schiera di coloro che non hanno alcuna intenzione di difendere il conduttore milanese.

Grande attesa per le decisioni Mediaset su Signorini, gli scenari

Nel frattempo sale l’attesa per la diffusione della seconda puntata di Falsissimo dedicata a Signorini. Corona ha promesso altre rivelazioni eclatanti e spinose. Tra l’altro, si sussurra che i piani alti di Mediaset siano in attesa di vedere proprio ciò che uscirà dal podcast dell’ex re dei paparazzi per decidere il futuro del conduttore e del Grande Fratello Vip.

I ben informati hanno spiegato che per il momento nessuna ipotesi viene esclusa dalla dirigenza di Cologno Monzese. Signorini potrebbe essere confermato al timone del reality show se la sua posizione non si aggraverà ulteriormente; l’altra opzione è sostituirlo, magari con Ilary Blasi o con Michelle Hunziker; può anche darsi che il programma non venga messo in onda a marzo 2026, periodo in cui è previsto che veda la luce.