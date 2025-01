Ritorno in tv di Belen: il commento perfetto di Marco Liorni a TvTalk

Marco Liorni, ospite a TvTalk (Rai Tre), ha parlato del momento magico che sta vivendo dal punto di vista professionale. Non solo: ha anche commentato il ritorno alla conduzione di Belen Rodriguez che, dopo un anno di pausa dal piccolo schermo, si è rimessa in gioco ripartendo da una canale tematico, Real Time, dove conduce un factual, Amore alla prova – La crisi del settimo anno. L’argentina ha fatto incetta di complimenti per il lavoro svolto: pubblico e critica hanno ritenuto il suo modo di approcciarsi al programma empatico e al contempo misurato, sobrio e puntuale. Un’analisi condivisa anche da Liorni che ha spiegato perché secondo lui la collega sta facendo molto bene.

“Lei è molto efficace, tutto ciò che è verità e che ciascuno di noi porta nelle trasmissioni, se è appunto verità e qualcosa di sentito è un valore aggiunto. La parola d’ordine è sempre verità”, ha sostenuto Liorni in riferimento al fatto che la Rodriguez, in Amore alla prova, fa anche trapelare il suo vissuto sentimentale senza però scadere nel gossip becero e senza usare in modo bislacco le sue famosissime love story, su tutta quella avuta con Stefano De Martino.

“Però – ha sottolineato Liorni – lì Belen non è che ha detto ‘quando io stavo con quello e quell”altro’, ha detto ‘in certi momenti capita pure di stare chiusi in casa e di non voler più uscire’. Poi bisogna riuscire ad aprire la porta. Ha portato il frutto della sua esperienza e non aneddoti o gossip”, ha concluso il conduttore de L’Eredità. Parole che senza dubbio faranno piacere a Belen.

Liorni, è ormai diventato una colonna di Rai Uno. Conduce L’Eredità, ha timonato il Capodanno dell’ammiraglia della tv di Stato e adesso sarà anche protagonista in prime time al sabato sera con Ora o Mai Più. E Italia Sì? “Io avevo pensato di lasciarlo a qualcuno. Avevo pensato a Gianluca Semprini che mi aveva sostituito in qualche puntata. Ho pensato anche ad altri nomi, ma non ve li dico. Quello è un programma a cui sono affezionatissimo. Solo che è una trasmissione che deve essere seguita tutta settimana e ora ho troppi impegni. Mi auguro che sia solo rimandato e che possa tornare in onda”.