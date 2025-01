Ritiro Mammucari, l’altra verità tremenda: “Thais, dette cose intime”

La verità ha mille sfaccettature che spesso non vengono tutte raccontate. Quasi sempre se ne narra una parte, quella che fa più comodo, omettendo dettagli e parti che invece potrebbero danneggiare. La premessa serve per ritornare sul caso Teo Mammucari che, dopo la figuraccia rimediata a Belve, ha deciso di sospendere tutte le sue attività professionali, prendendosi una pausa anche dal tour teatrale che avrebbe dovuto concludersi a marzo e di cui erano già stati venduti tanti biglietti. Lo showman ha spiegato che la scelta di fermarsi sarebbe dipesa dalla sua volontà di ritrovare la serenità perduta. Il magazine Gente ha invece riportato un altro pezzo di verità, più tremenda, tirando in ballo la sua ex compagna nonché madre di sua figlia, l’ex velina Thais Wiggers.

Dallo scorso ottobre Mammucari era in tour con il suo spettacolo “Appuntamento al buio”. Dopo l’abbandono dell’intervista con Francesca Fagnani condito da alcuni tremendi “vaffa” e prima di Natale, il comico ha annullato le date rimanenti. “Il vero motivo per cui il comico avrebbe annullato il suo spettacolo teatrale è proprio lo spettacolo“, assicura il settimanale Gente, che riporta dichiarazioni di persone vicine alla sua ex compagna: “Sul palco Teo parla d’amore e di coppia e tira in ballo direttamente Thais e pare che a lei la cosa non stesse bene. Anche perché lui descriveva il loro rapporto con dettagli molto intimi e sfido qualunque donna a non sentirsi offesa”.

Gente, dopo aver parlato con fonti che conoscono l’ex velina di Striscia la Notizia, ipotizza che dietro alla decisione di fermare il tour “potrebbe anche esserci una richiesta dell’ex compagna”. Mammucari “potrebbe avere preso la palla al balzo, usando la scusa della figuraccia in tv. Per il suo personaggio è certamente meglio sembrare in crisi piuttosto che essere “silenziato” da una ex”. Altrimenti detto, il settimanale sostiene che lo showman romano è vero che non sta passando un bel periodo a livello personale, ma che, forse, la causa principale relativa allo stop del tour, dovrebbe essere ricercata nelle pressioni mosse da Thais. Si diceva di come ognuno racconti la propria porzione di verità e ciò che più fa comodo…

Cosa ha detto Thais Wiggers a Verissimo

A far pensare che la ricostruzione di Gente potrebbe essere tutt’altro che campata in aria ci sono anche le esternazioni rilasciate dalla Wiggers lo scorso 21 settembre a Verissimo. In quell’occasione, l’ex velina ha tuonato contro Mammucari: “Noi abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare, ma so che lui ha parlato della sua storia con i suoi genitori. Forse lui non voleva parlare di questa storia. Si è preso un anno sabbatico e ha annullato lo spettacolo teatrale? Ne sono felice. Lui ha preso la nostra storia e l’ha stravolta, ha cambiato il vissuto e io non ne sono felice”.

Nella trasmissione di Canale 5, Thais aveva anche sostenuto che Mammucari parlasse del loro rapporto anche nello spettacolo teatrale e che lo facesse in maniera non appropriata. Addirittura aveva lasciato intendere a chiare lettere che aveva pronto un fascicolo stilato dal suo avvocato.

“Purtroppo – aveva scandito – da ciò che dice si percepiscono dei miei comportamenti non veri. Posso provare tutto con un fascicolo di un avvocato, ma non è questo il posto adeguato. Nel suo spettacolo teatrale, io vengo sempre dipinta come la cattiva perché la nostra storia è stata presa e stravolta. Io so come stanno le cose, mia figlia sa come stanno le cose. Nella mia storia su Instagram dopo Belve, ho lanciato una frecciatina a Teo perché dopo anni di distorsione dei fatti di ciò che abbiamo vissuto, io ho capito che nel momento dell’intervista tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni”.