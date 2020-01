Rita Rusić storia, lacrime amare al Gf Vip: “Mi sono trovata con niente”, lo sfogo

Gf Vip 4, lo sfogo di Rita Rusić: un passato doloroso e la voglia di riscatto

Rita Rusić oggi è stata protagonista di un lungo sfogo al Grande Fratello Vip 4, grazie al quale sono emersi dettagli inediti sulla sua storia e sul suo passato. Tutti sappiamo che Rita è scappata dall’Istria e si è trovata a vivere in un campo profughi italiano assieme a sua sorella: “Dovevamo diventare bravi – queste alcune delle sue parole –, imparare l’italiano e le regole di questo Paese. E dovevamo meritarci la cittadinanza”. Un’infanzia felice, la sua, prima della vita in questo campo profughi e del collegio, dal quale poi le fu portata via la sorella: “Mia sorella è andata in un altro collegio, e io sono rimasta da sola… Aspettavo la domenica perché mi veniva a trovare, e lei mi prende in giro perché dice che quando la vedevo guardavo solo quello che aveva tra le mani. C’era una pasticceria e mi comprava una pastarella…”. Dopo aver ricevuto una casa popolare Rita ha iniziato una nuova vita qui in Italia e ha conosciuto Vittorio Cecchi Gori.

Storia Rita Rusić, l’incontro con Vittorio Cecchi Gori e i figli Vittoria e Mario: “Mi sono trovata con niente”

“A vent’anni – ha raccontato la Rusić – ho conosciuto Vittorio. Il momento più felice è stata quando è nata mia figlia Vittoria. Poi la nascita di Mario… La cosa più importante della mia vita sono stati questi figli”. Difficilissimo il momento della separazione: “Una separazione da tutto – ha spiegato –, tutto quello che era la mia vita. Mi sono trovata con niente, con tutte le porte sbarrate. In questo momento così difficile mi ha salvato la mia famiglia: mio padre, mia madre, mia sorella che mi hanno dato la forza di non mollare. La forza mi è venuta dall’amore per i figli perché loro dipendevano da me”. Una storia davvero difficile, quella di Rita, che sebbene vediamo poco lasciarsi andare è una donna che ha tantissimo da raccontare e da cui ognuno di noi può imparare qualcosa.

Rita Rusić passato, la morte del padre: “Mi chiamava Primavera”

“La morte di mio padre – ha proseguito commossa – è stata proprio il clou della sofferenza. Mi pento di non essere stata migliore per lui, di non avergli dato abbastanza. Però che ci posso fare… la vita è così. Lui mi chiamava ‘la mia primavera’. Dopo la separazione è come se mi fossi riappropriata della vita e di me stessa e ho vissuto la vita normale, quello che non avevo mai fatto. Puoi vivere senza tante cose. Qui adesso – ha concluso così il suo racconto al Grande Fratello Vip – farei un bel sole e una faccia felice”. Domani ci sarà l’esito del televoto: staremo a vedere se il pubblico ha apprezzato Rita al punto da farla vincere contro Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli. Per noi merita assolutamente di restare!