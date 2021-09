Rita Pavone torna ad attaccare Anna Tatangelo: “Ci vuole più autoironia”

Nessuna pace tra le due giurate di All Together Now su Canale 5

Rita Pavone è tornata a parlare dello scontro con Anna Tatangelo ad All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda su Canale 5. In una puntata dell’ultima edizione la cantante 76enne ha tirato in ballo il passato della collega più giovane con Gigi D’Alessio. Una battuta che ha infastidito parecchio Lady Tata, che ha risposto per le rime alla Pavone.

Tutto è partito dopo l’esibizione di una coppia con alcuni giudici, tra cui la Tatangelo, che hanno chiesto di fare un passo indietro alla moglie e dividersi dal marito che aveva una vocalità maggiore. A quel punto Rita Pavone ha esclamato: “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…”. Una battuta che non è andata giù all’interprete di Sora, che ha così replicato:

“Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”

Un battibecco che ha animato quella puntata di All Together Now e di cui hanno parlato tutti i giornali e siti web. A distanza di mesi non c’è stato alcun chiarimento tra Rita Pavone e Anna Tatangelo. È stata la prima a farlo sapere in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, non risparmiando una nuova frecciatina alla Tatangelo:

“Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!”

Insomma a detta di Rita Pavone la collega avrebbe esagerato parecchio, creando un alterco che la prima non avrebbe cercato in alcun modo. Le due riusciranno a riappacificarsi nella prossima edizione di All Together Now? Sia la Pavone sia Anna Tatangelo sono state infatti confermate in giuria insieme a Francesco Renga e J-Ax.

Rita si è detta molto felice di questa esperienza televisiva, arrivata grazie ad Aurora Ramazzotti. È stata quest’ultima a segnalare Pel di carota, come veniva chiamata Rita da giovane, alla madre Michelle Hunziker per Alla Together Now.

Quando torna in tv All Together Now

La terza edizione di All Together Now è stata confermata da Mediaset. Oltre alla giuria ritroveremo alla conduzione Michelle Hunziker, che ha sempre creduto molto nelle potenzialità di questo show. Il programma dovrebbe tornare in onda in autunno anche se al momento non c’è una data precisa. Le registrazioni non sono ancora iniziate.

In questo periodo Anna Tatangelo è impegnata con le riprese di Scene da un matrimonio, il nuovo format che andrà in onda ogni domenica pomeriggio al posto di Domenica Live di Barbara d’Urso.