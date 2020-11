All Together Now, Tatangelo: Rita cita il passato con Gigi e lei non ci sta

Anna Tatangelo a All Together Now, nel corso della terza puntata, risponde a tono a Rita Pavone, la quale fa una particolare battuta. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade quando la giuria esprime la sua opinione sulla coppia Gli Amabili. Mentre la Pavone è convinta che Elena debba lasciare Massimiliano fare il suo percorso da solo, Anna non vorrebbe vedere i due innamorati separarsi. Dello stesso avviso di quest’ultima sono Francesco Renga e J-Ax. Ma ecco che Rita si lascia andare a una battuta davvero inaspettata che riguarda la storia della Tatangelo e di Gigi D’Alessio, che hanno lavorato insieme. Di fronte alle parole della collega, Anna decide di rispondere a tono.

“Senti parlo alla persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”, dichiara Rita ridendo e rivolgendosi, ovviamente, alla Tatangelo. Di fronte a questa frase spiazzante, Anna reagisce e Michelle Hunziker fa notare la sua agitazione. “Allora Rita, adesso ti rispondo per bene. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno ognuno ha la sua carriera”, inizia così la sua risposta la Tantagelo. Dopo di che, continua facendo presente che insieme a Gigi D’Alessio ha fatto solo una canzone. Nonostante ciò, lui dopo 30 anni e lei dopo 20 sono ancora attivi nel mondo della musica. “Per la separazione nel lato privato sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”, afferma Anna, girandosi verso Francesco Renga e sorridendo. Il cantante conferma, visto che lui si è lasciato con Ambra Angiolini dopo undici anni d’amore e due figli.

Gli Amabili hanno vissuto un piccolo dramma la scorsa settimana, perché Samantha Fantauzzi ha consigliato loro di separarsi per avere un futuro nel mondo della musica. In particolare, tale opinione è stata una batosta soprattutto per Elena. Quest’ultima ammette che, durante la puntata precedente, la sua performance in effetti non era stata un granché. In quel momento si è sentita un po’ abbattuta, ma ha capito ciò che le stavano dicendo.

Samantha non cambia parere. Ammette, questa sera, che potrebbe aver sbagliato i modi, ma crede che Elena debba farsi da parte per permettere a Max di avere un futuro come cantante. Non solo, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi fa notare che molti suoi colleghi del Muro la pensano esattamente come lei, pochi però avrebbero il coraggio di dire ciò che lei ha detto. In un talent show come questo, a detta di Samantha, Massimiliano dovrebbe partecipare come giocatore singolo. Questo è ciò che pensa. Nonostante questo consiglio, lui non ha alcuna intenzione di separarsi dalla sua amata, pertanto proseguirà il percorso con lei.