Rita Forte in ritardo a Vieni da me per l’intervista con Caterina Balivo: “tutti in fibrillazione”

Protagonista dell’intervista alla colorata cassettiera di Vieni da me, oggi 24 aprile, è stata Rita Forte. La cantante e conduttrice è arrivata tardi in trasmissione da Caterina Balivo mandando “in fibrillazione” lo studio, come ha rivelato in diretta. La Forte si è raccontata a tutto tondo, raccontando del suo sodalizio artistico con Luciano Rispoli, che chiama ancora con affetto “zio” e che l’ha lanciato nel mondo della televisione all’inizio degli anni novanta con la trasmissione Tappeto Volante. Ma non solo, ha anche ricordato le partecipazioni al Festival della Canzone Italiana di Sanremo dove ha avuto sempre la febbre.

Vieni da me: Rita Forte ricorda Luciano Rispoli

Rita Forte a Vieni da me, ricordando Luciano Rispoli, ha raccontato un simpatico aneddoto sul conduttore, un giorno arrivato in ritardo per la la puntata del programma Tappeto Voolante: “Quel giorno zio Luciano non arrivava, un po’ come me che sono arrivata in ritardo ed eravate tutti i fibrillazione”. Rita si era proposta di condurre finché non fosse arrivato lui, che però arriva proprio pochi minuti prima della diretta: “Zio Luciano arriva nel momento in cui dico ‘oggi facciamo Melba (Melba Ruffo NDR) e io’ e lui mi mese il muso per una settimana”. Rita spiega che ovviamente non voleva scavalcarlo e che semplicemente capì male, così li chiese scusa e tutto si risolse.

“Luciano Rispoli ha dato la vita per la tv”: la rivelazione di Rita Forte a Vieni da me

Rita Forte, simpaticamente, afferma che il conduttore era un po’ permaloso, ma che ad oggi rappresenta ancora una persona molto speciale per lui a livello umano e professionale, tanto da affermare: “Non ho incontrato più nessuno come lui”. La cantante poi si sofferma anche sulla malattia di Luciano Rispoli, affermando che probabilmente si è ammalato anche perché non lavorava più in televisione. Quando Caterina Balivo le chiede se era dispiaciuto per il fatto che non lavorava più negli ultimi tempi, rivela: “Secondo me si è ammalato proprio perché… sai sono quelle persone che hanno dato la vita per la tv e poi quando viene a mancare ti senti perso e lui veramente ha dato la vita”.

Rita Forte a Vieni da me: “Ho sofferto di febbre sanremese”

La cantante di Non è colpa di nessuno, parla anche della sua esperienza al Festival di sanremo nel 1991 e nel 1992, dove ha avuto in entrambe le edizioni la febbre. Dopo l’intervista di ieri ad Antonio Razzi, Caterina Balivo ha accolto Rita Forte che sulla febbre a Sanremo, dove ha partecipato prima tra i giovani e poi tra i big arrivando al terzo posto, dice tra le risate: “Non avevo niente, era febbre Sanremese. Finito Sanremo, sparita la febbre!”.