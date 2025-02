Rita De Crescenzo, invasione evitata a Roccaraso ma è polemica

Fortunatamente, contro ogni aspettativa, la prima domenica di Febbraio a Roccaraso è iniziata nel migliore dei modi. Sembra infatti essere ormai definitivamente scampato il pericolo di una nuova invasione di turisti nella nota meta sciistica che, solamente sette giorni fa, era stata letteralmente presa d’assalto. Come in molti ricorderanno, lo scorso weekend c’era stato il tutto esaurito per via di alcuni video pubblicati su TikTok dalla celebre influencer napoletana Rita De Crescenzo.

Contenuti social che esaltavano la bellezza del posto, tanto da convincere i numerosi followers della De Crescenzo a partire in massa verso la meta turistica.

Ecco quindi che Roccaraso era stata raggiunta in blocco da migliaia di turisti campani. I disagi, com’è facile immaginare, erano stati tanti e gli oltre 200 autobus arrivati nella località avevano creato numerose problematiche anche al traffico. In seguito a quella vera e propria giornata da incubo, gli abitanti di Roccaraso temevano una nuova invasione questo weekend ma fortunatamente, complici le misure prese dal Comune per arginare gli arrivi degli autobus colmi di turisti, oggi la situazione è rimasta sotto controllo.

Nonostante tutto però ci sono state delle polemiche tra i turisti, stanchi di essere etichettati dall’opinione pubblica sempre nello stesso modo.

Scoppia la polemica tra i turisti

“Non siamo maleducati. Siamo gente che rispetta posti e luoghi. Oggi vogliamo solo passare una domenica sulla neve“, sono le parole pronunciate da uno dei turisti che nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, ha raggiunto Roccaraso per passare una domenica sulle piste e in totale relax.

“Sono più di 60 anni che si fanno le gite a Roccaraso, però il social è una grande cosa, lo sfruttiamo a volte in maniera buona e altre volte in maniera sbagliata, però se portiamo il turismo lo stiamo usando in maniera buona dobbiamo essere civili“, “Siamo sempre etichettati: andiamo a Sanremo e non va bene, andiamo a Roccaraso e non va bene; quello di etichettarci lo fanno dappertutto, solo perché siamo napoletani“, hanno invece affermato altri turisti della domenica. Insomma, il malcontento tra i campani è evidente.

Nel frattempo il sindaco, Francesco Di Donato, si è detto felice che i sistemi pensati ad hoc per arginare l’emergenza turisti abbiano funzionato alla perfezione e che abbiano quindi permesso a Roccaraso di non essere nuovamente invasa dai pullman.

Rita De Crescenzo verso Ovindoli

Nel frattempo, la celebre tiktoker oggi è rimasta a casa e ha preferito non raggiungere la località sciistica per passare del tempo insieme alla sua famiglia. La De Crescenzo però starebbe già pensando alla prossima meta. In una recente intervista rilasciata a Il Centro, la tiktoker ha infatti affermato di avere un nuovo obiettivo in mente.