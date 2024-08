Influencer contro la maternità: “Meglio una borsa”. Video surreale

Il suo nome potrà risultare sconosciuto ai più, ma Michelle Comi è sempre più spesso al centro delle polemiche del web. L’ex impiegata, ora creatrice di contenuti hard, è solita dispensare opinioni piuttosto controverse sui temi più vari. Stavolta si è scagliata contro la maternità, dando il via all’ennesima bufera social contro di sé. Il video in cui attacca chi decide di fare figli è divenuto presto virale e, ancora una volta, l’influencer ha dimostrato la sua immaturità.

Nuovo giorno, nuova polemica per Michelle Comi. La ventinovenne non ha peli sulla lingua e molto frequentemente si ritrova al centro di shistorm da parte di numerosissimi utenti sul web. Il motivo per cui questo accade, la maggior parte delle volte è sicuramente ragionevole, dato che l’influencer fa di tutto per provocare il pubblico che guarda i suoi contenuti.

Non troppo tempo fa, ad esempio, Michelle aveva fatto parlare di sé dopo aver pubblicato un video in cui si lamentava dei regali costosissimi ricevuti da vari imprenditori milionari. Poi ancora, la ragazza aveva fatto un appello per essere portata in vacanza con non poche richieste. Per non parlare delle sentenze controcorrente sull’emancipazione femminile, di cui aveva chiacchierato in un podcast.

Con queste premesse allora, non c’è da aspettarsi che la situazione cambi da un giorno all’altro. Anche stavolta infatti, la Comi è nella bufera per un video in cui, con tono sfacciato, si scaglia contro la maternità.

La dichiarazione di Michelle Comi

Nella clip, che sta facendo il giro del web, la star di OnlyFans spiega di non aver mai sentito la necessità di fare i figli. In questa sua tesi iniziale, chiaramente, non ci sarebbe alcun problema, dato che non tutte le donne devono per forza diventare madri.

Il video però, continua con Michelle che elenca i motivi per cui restare incinta è tutt’altro che un evento positivo e, addirittura, attacca chi decide di mettere al mondo un bambino. Ascoltando le sue parole, sembra quasi che l’influencer torinese ritenga il fare i figli una moda, un’azione che le persone fanno perché “lo fanno tutti“.

Michelle, sei stata anche tu un coso uscito da una vagina. Pensa. pic.twitter.com/wklHL6ggbF — Fran Altomare (@FranAltomare) August 26, 2024

A conclusione del suo discorso poi, Comi lancia la frase finale, la più controversa, in cui dichiara di preferire una borsa di lusso ad un bebè:

Io quando mi sento sola mi faccio comprare una nuova borsa Prada e ho risolto il problema. Me ne prendo cura, la rimetto nell’armadio e quando ne ho voglia la tiro fuori

Chiaramente, il video ha fatto infuriare parte del web (così come succede spesso per gli influencer), anche se c’è chi ritiene la ragazza onesta. In particolare, in un commento si legge:

Mi tocca dar ragione a lei. Avrà sbagliato i modi, ma il fondo di verità esiste.

Di certo, anche se parte del discorso di Michelle Comi può essere condiviso, è indubbio che il tono utilizzato – sommato ai suoi “precedenti” – rende il video surreale e dimostra ancora una volta la sua superficialità.