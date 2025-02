Rita De Crescenzo, epica la reazione di Lino Guanciale a TvTalk

Va in onda un’altra puntata di TvTalk su Rai 3 e la conduttrice Mia Ceran presenta gli ospiti in studio. Sabato 8 febbraio 2025 è il turno anche di Lino Guanciale, reduce dal grandissimo successo de Il Conte di Montecristo. Artista apprezzato sia per le sue doti attoriali, sia per il suo “essere umano”, Guanciale si è trovato a discutere di Rita De Crescenzo. Ebbene sì, nel talk del primo pomeriggio si è parlato del caso di Roccaraso e della potenza mediatica di Rita, definita da Lino “la Ministra“. Sappiamo tutti com’è andata e sappiamo anche di tutte le critiche arrivate a valanghe su di lei e più in generale sulla popolazione della Campania. Ma che cosa ne pensa Lino e che cosa ha detto? Certo, la sua faccia durante il servizio ha parlato per lui e il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notarlo.

Invasione di Roccaraso: Lino Guanciale dice la sua, touché!

Il servizio dedicato alla storia di Rita De Crescenzo, l’influencer di TikTok che ha raccolto migliaia di campani a Roccaraso per vivere la neve, ha destato tutta una serie di emozioni contrastanti nello studio di TvTalk. Lino Guanciale non ha saputo nascondere le sue, tant’è che le sue espressioni facciali sono subito state commentate su X.

La sua faccia mentre guardava il video su Roccaraso LO AMO 💀💀💀#tvtalk — Chiara (@Kiaretta92) February 8, 2025

È evidente che l’attore sia rimasto perplesso dalla storia di Roccaraso, ma più che da Rita, che per altro definisce “Ministra”, da come sia stata gestita tutta la faccenda. La colpa non è della donna, ma della mancata organizzazione dell’evento, evidentemente mal gestito. Non solo, Guanciale aggiunge un punto fondamentale: la struttura non era pronta ad accogliere tutta quella quantità di persone. Poi lo sprone: “Andate a Roccaraso a vedere la neve”. Lino in realtà più che scagliarsi contro quanto accaduto, si scaglia in un certo senso contro quella che lui stesso definisce: “Una retorica urlata del ‘ci fanno schifo i poveri’“, chiaramente alludendo a Giuseppe Cruciani e alle sue dichiarazioni emerse dal servizio. “Non ci fanno schifo i poveri, a chi fanno schifo? Come ci si permette di buttarla sempre su quel fronte li?”, aggiunge l’attore.

Il vero problema, sottolinea Guanciale: “è la malafede di alcuni tour operator e la mancata comunicazione con il Comune per cercare di colmare le esigenze di un’area che per altro è tutelata come Riserva Naturale […]”.

Rita De Crescenzo ha nuovi piani: le nuove tappe dell’influencer

Su TikTok si definisce “artista”, ma su X non hanno di certo la stessa opinione. Tanti i commenti negativi su di lei, con tano di screen di spezzoni di quotidiani in cui si parla di lei e della sua storia di vita movimentata. Le ultime dichiarazioni di Rita, infatti, alludono a un passato fatto di dipendenze da sostanze stupefacenti, in particolare da cocaina. Oggi, però, De Crescenzo è rinata e dopo la tappa a Roccaraso sembra avere in programma altre mete. A quanto pare l’influencer è pronta per sbarcare a Ovindoli, ma cita anche gli Uffizi. “Se occorre, possono chiamare me. Se pubblicizzo qualcosa, il giorno dopo già non si trova più”.