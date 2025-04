Rita De Crescenzo come Cicciolina? “Farò qualcosa in politica”

Rita De Crescenzo è tornata ad essere la protagonista del web dopo la sua ultima dichiarazione rilasciata durante la manifestazione contro il riarmo Ue. Oggi, 5 aprile 2025, infatti, la nota influencer e tik toker napoletana ha partecipato all’evento avvenuto a Roma e in quell’occasione ha riferito di voler entrare in politica.

Rita De Crescenzo presto in politica

Non è la prima volta che Rita De Crescenzo riferisce di voler entrare nel mondo della politica ma se prima la sua idea poteva sembrare solo un’ipotesi, oggi, dopo le sue dichiarazioni, sono molti a credere che la sua candidatura sia sempre più vicina. Infatti nel corso della manifestazione contro il riarmo Ue ha affermato: “Presto farò qualcosa”, facendo riferimento ai politici. Ha poi aggiunto di essere abituata ad avere tanta gente intorno. Tuttavia, si reputa una persona normale, una delle tante. Visto il suo successo mediatico, però, il mondo della politica potrebbe essere il suo prossimo step ed ha riferito di volersi fare aiutare per entrarvi in quanto non sa nulla.

La sua candidatura come quella di Cicciolina

Qualche tempo fa, l’influencer napoletana aveva già parlato dell’idea di entrare in politica. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, aveva dichiarato di volersi candidare subito, accostando la sua immagine a quella di personaggi come Cicciolina e Moana Pozzi, due donne che dal mondo dello spettacolo sono riuscite a farsi strada nel mondo politico.

Il successo di Rita De Crescenzo

Se dovessimo pensare ad un personaggio del 2025 senza dubbio faremmo riferimento a Rita De Crescenzo, diventata un fenomeno social a causa del suo modo sopra le righe con cui si è esposta più volte sul web dove vanta attualmente di oltre 2 milioni di followers che la supportano, sostengono e si divertono con i suoi filmati. Direttamente dal quartiere Pallonetto di Santa Lucia, a Napoli, si è fatta conoscere per i suoi video divertenti, con un italiano sgrammaticato e qualche frase iconica, diventati però virali.

Nonostante il suo passato segnato da situazioni giudiziarie spiacevoli, nel 2017 sarebbe stata arrestata per spaccio per poi essere assolta, Rita De Crescenzo oggi è una tik toker affermata che influenza molti seguaci. Il caso di Roccaraso ne è la prova lampante. De Crescenzo aveva parlato di quanto quella zona di montagna fosse bella e quanto valesse la pena visitarla. Il video di riferimento ha conquistato oltre 10 000 followers che si sono recati nella località, provocando un’affluenza di turisti con conseguenti disagi per gli abitanti e il comprensorio sciistico.