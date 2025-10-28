Rita De Crescenzo a Belve: “Partorii a 13 anni”, caos su Fagnani “caduta nella fogna”

Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana da 2 milioni di followers, ha fatto tappa a Belve, raccontandosi a ruota libera. Il faccia a faccia organizzato da Francesca Fagnani ha innescato una marea di critiche. Tantissimi utenti si sono scagliati contro la giornalista in forza alla Rai, sostenendo che una persona come De Crescenzo non avrebbe dovuto essere ospitata.

Rita De Crescenzo a Belve: “Sono diventata madre a 13 anni”

“Sono passata dalle stalle alle stelle. La gente con me ha visto che nella vita si può cambiare”, ha spiegato la tiktoker campana, raccontando poi di essere diventata madre giovanissima, a soli 13 anni. Ha avuto un figlio con Ciro Marranzino, della famiglia Contini. L’uomo, poco dopo il parto, venne arrestato. “Io ero una bambina. Lui è il padre di mio figlio e oggi siamo in buoni rapporti”, ha confidato De Crescenzo.

Spazio poi alle confessioni sull’uso di droga e su una atroce violenza subita: “Ho vissuto di psicofarmaci, ero distrutta. Il momento peggiore? Quando tre ragazzi mi hanno violentata alla stazione centrale”. “Da lì ho capito che, se non avessi smesso (con la droga, ndr), sarei morta”, ha aggiunto.

Durante il faccia a faccia, la padrona di casa di Belve ha ricordato all’ospite i processi ancora aperti a suo carico: quello per spaccio di droga, per cui la tiktoker fu arrestata nel 2017, e quello per diffamazione nei confronti di un deputato e di un ristoratore. “Ho sempre ammesso di aver fatto uso di droga, ma non ho mai spacciato”, ha dichiarato l’influencer.

Fagnani ha continuato a martellare, chiedendo a Rita De Crescenzo se pensa di dover fare le scuse a qualcuno. Replica secca: “Ai miei figli. Io vivo da sette anni. La mia vita vera è solo di sette anni. Sto crescendo mentalmente. Sto studiando, vengono a farmi lezioni a casa”.

Lungo l’intervista non sono mancati momenti leggeri, tra battute, risate e confidenze relative a sogni da realizzare. “Vorrei girare un film con Christian De Sica. Una commedia di Natale a Napoli”, ha detto la tiktoker che si è poi resa protagonista di una gag cercando di spiegare la parentela con Massimo Ranieri attraverso la nonna “Giuseppa di Zazzariello”.

L’influencer ha anche parlato di politica e campagne elettorali: “Io organizzerei dei pullman per portare la gente a votare, andando casa per casa”. Fagnani le ha ricordato che “non serve il pullman” visto che “si vota sotto casa“. “Io invece organizzo i pullman”, ha ribadito l’ospite. A proposito di pullman, si è espressa anche su quelli di Roccaraso. Fagnani le ha domandato se ci abbia guadagnato. “No e non conosco le agenzie che hanno organizzato i viaggi. Io ho fatto solo dei video super bellissimi”, ha risposto la tiktoker.

Fagnani e Belve ricoperti di critiche

Non appena sui profili social Rai sono stati divulgati i filmati dell’intervista, si è scatenata una bufera contro Francesca Fagnani e la Rai. Tantissimi utenti hanno sostenuto che l’ospitata della tiktoker è stata fuori luogo. “Noi paghiamo il canone per vedere questo”, ha tuonato una donna di nome Annalisa. “Perché dare spazio a costei?”, la domanda della signora Elena. “Rai sempre più in basso”, l’opinione tranchant di un altro utente.

E ancora: “Da napoletano sono schifato”; “Una buffonata”; “Siamo alla frutta”. “Mi dispiace per la Fagnani, caduta anche lei nella tv della fogna“, il parere di Valentino. Sono piovuti moltissimi altri commenti duri e di biasimo.