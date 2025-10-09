Fagnani “un agnellino” dopo la lite con la vigilessa, caos in strada a Roma

Francesca Fagnani è stata pizzicata tra le strade di Roma a discutere con una vigilessa della polizia. A raccontare la vicenda è il magazine Oggi, che ha anche pubblicato le foto della conduttrice immortalata a litigare verbalmente con l’agente. Tutto sarebbe iniziato per via di un parcheggio ‘maldestro’ della compagna di Enrico Mentana, che ha lasciato la sua Audi Q5 “senza contrassegno ztl esposto” nel quartiere romano del Ghetto. La vigilessa, avendo notato la vettura sprovvista del contrassegno, stava per farle la multa. La padrona di casa di Belve, accortasi di quel che stava accadendo, si è precipitata dall’agente, ingaggiando con lei una discussione.

Francesca Fagnani, lite a Roma con la vigilessa: interviene anche un portiere

Fagnani si è mostrata subito battagliera, contestando la decisione della vigilessa “prima artigli e tono deciso, poi il tentativo di smorzare con voce più dolce”. “E la belva, di colpo, è diventata un agnellino”, si legge sul magazine Oggi, che ha aggiunto che addirittura il portiere di un condominio è intervenuto in aiuto alla giornalista. “Ma la multa sembrava inevitabile”, scrive ancora il settimanale.

Alla fine la conduttrice in forza alla Rai è salita a bordo della sua auto, ha fatto il giro dell’isolato e “ha parcheggiato solo pochi metri più in là, ma sempre in zona Ztl (e ancora senza permesso)”.

Tutto pronto per la nuova stagione di Belve

Dal 28 ottobre Fagnani tornerà in onda su Rai Due con la nuova stagione di Belve. Tra le grandi novità, ci dovrebbe essere la presenza fissa nel cast di Maria De Filippi. Ancora da capire quale ruolo andrà a ricoprire la conduttrice pavese. Una delle ipotesi è che le possa essere affidata una rubrica, un’altra è che intervenga con una riflessione al termine dei faccia a faccia. Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato l’ok a ‘Queen Mary’, nonostante il contratto in esclusiva per Mediaset.

Per quel che riguarda gli ospiti delle nuove puntate del talk show, pare che Fagnani sia riuscita a strappare il sì alla ‘superstar’ Isabella Rossellini. Sembra che anche Belen Rodriguez sia stata convinta ad accettare di lasciarsi intervistare. Due anni fa fu il turno del suo ex marito Stefano De Martino che se la cavò con furbizia e maestria, riuscendo a dribblare bene le domande più pruriginose.