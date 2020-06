Rita Dalla Chiesa in lacrime scrive a Mara Venier: “Ho pianto con te”

Rita Dalla Chiesa commossa. La giornalista ha scritto all’amica Mara Venier, rivelandole che nella notte appena passata, dopo aver guardato la replica di Domenica In, si è lasciata andare al pianto. In effetti ieri, la ‘Zia’, durante l’ultima puntata del contenitore della rete ammiraglia Rai, ha toccato delle profonde corde emotive, spiegando quanto l’edizione 2019-2020 sia stata difficile e complicata. Sia per la sua situazione personale, sia per l’emergenza globale dettata dal coronavirus. In realtà, per il caso di Mara le due cose collimano, in quanto ha dichiarato di essere stata “devastata” non solo dal dolore provato per la situazione tragica a livello mondiale ma anche per la paura nutrita nei confronti del marito Nicola Carraro, che proviene da un serio e importante problema ai polmoni.

Rita Dalla Chiesa a Mara Venier: “Quanto amore che regali”

Al momento, nonostante la comprensibile apprensione di Mara, Nicola sta bene e addirittura le ha fatto una sorpresa in studio ieri, portandole in diretta delle rose rosse. A proposito della chiusura di Domenica In, Rita così si è espressa rivolgendosi alla Venier: “Alla fine, stanotte, dopo aver visto la registrazione piangevo con te. Quanto amore regali al pubblico (e alle amiche/sorelle)”. Il messaggio è arrivato via Instagram ed ha avuto la pronta risposta della veneziana che ha chiosato: “Grazie Rita amica di sempre”. Ricordiamo che ieri si è conclusa l’avventura della storica trasmissione Rai per quel che riguarda la stagione 2019-2020. Stagione che è stata la più lunga di sempre da quando il programma va in onda.

La polemica attorno a Domenica In. Il consigliere di Amministrazione contro Mara Venier: “Inaccettabile”

Non sono nemmeno mancate le polemiche attorno all’ultimo appuntamento del talk di Rai Uno. A sollevarle in maniera molto decisa è stato Riccardo Laganà, consigliere del Cda Rai. Nella fattispecie l’uomo ha scritto un duro tweet contro Mara Venier, parlando di “schiaffo alle leggi” e definendo l’atteggiamento tenuto dalla presentatrice durante l’intervista a Romina Power “inaccettabile”. A provocare tale reazione, l’abbraccio tra la conduttrice e la cantante americana. Quest’ultima non appena è arrivata in studio è stata accolta dalle calorose braccia della padrona di casa che di fatto non ha fatto rispettare le norme tutt’ora in vigore relative di distanziamento sociale. Ricordiamo che solo tre giorni fa, l’ex di Albano ha pianto la scomparsa della sorella Taryn che a 66 anni si è arresa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Finora Mara non ha replicato a Laganà.