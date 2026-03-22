Rita Dalla Chiesa furiosa difende Diaco: “Vigliacchi, pure i colleghi tv”. Cosa è successo

Rita Dalla Chiesa è una furia dopo che Pierluigi Diaco, conduttore Rai, è stato pesantemente insultato nelle scorse ore. La deputata di Forza Italia ed ex volto di Forum, attraverso un post pubblicato sui social, ha addirittura attaccato alcuni colleghi del piccolo schermo, apostrofandoli come dei “vigliacchi”. Ma che cosa è accaduto al timoniere di Bella Ma’? Pochi giorni fa, Diaco ha rilasciato un’intervista all’AdnKronos e ha detto apertamente di essere favorevole al “sì” sul tema del quesito del referendum sulla giustizia. Una presa di posizione che ha scatenato molti hater che lo hanno ricoperto di parole indicibili.

Diaco insultato, Rita Dalla Chiesa diventa una furia e attacca anche i colleghi della tv

“Servo”, “cogl…”, “leccac…”, “sempre stato una mer**”, “ridicolo”, “imbarazzante”, “pavido”, “sei solo un aiutante dei corrotti, corruttori e malavitosi”, “prendilo nel c..”, “I gay fascisti come lui andrebbero…”. Sono alcuni degli insulti piovuti addosso al conduttore. Per chi non lo sapesse, a livello politico, il centrodestra, ossia la compagine di governo, è schierato per il “sì” al referendum, l’opposizione per il “no”. Alla luce di questa situazione, Diaco è stato travolto da una shitstorm. La vicenda è stata notata da Rita Dalla Chiesa che ha digitato parole di fuoco, prendendosela anche con persone che nel mondo televisivo, a detta sua, sono ipocrite in quanto si nascondono dietro al silenzio.

L’ex volto di Forum ha definito “vigliacchi” gli utenti che hanno offeso in modo pesante e maleducato il giornalista, affermando che quello che gli stanno facendo è “il metodo del bruciare le idee degli altri con la violenza e con la tossicità”, tipico di chi non è capace di sostenere un confronto democratico e onesto. “Un uomo – ha aggiunto la deputata azzurra – non è un tiro al bersaglio per gente frustrata”. Ha quindi sottolineato che ogni persona dovrebbe sentirsi libera di esprimere tranquillamente le proprie idee nel modo che considera più opportuno.

Poi l’attacco a volti non specificati del mondo del piccolo schermo: “E vigliacchi sono i tanti colleghi che si nascondono dietro il silenzio. Basta con questa ipocrisia. Basta con le persone che hanno un’esistenza talmente vuota di tutto, di amore, di sentimenti, di gentilezza, di comprensione, di rispetto, di gratificazioni morali, di amicizie vere, che trovano pace (pace?) solo nella violenza. Diaco è un uomo perbene. A lui tutto il mio affetto e la mia solidarietà”.

Le parole di Fiorello a favore di Diaco a La Pennicanza

Sulla vicenda di Diaco, nelle scorse ore, si è anche espresso Fiorello, che nel programma radiofonico ‘La Pennicanza’ ha ricordato che il conduttore di Bella Ma’ è stato uno dei pochi personaggi famosi del mondo televisivo ad ammettere di essere favorevole al “sì” al referendum sulla giustizia. “Abbiamo trovato uno che si schiera per il “sì” al referendum. Ha detto che ‘se in Italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè’. Non c’ha tutti i torti secondo me, secondo me eh”, il commento dello showman siciliano.