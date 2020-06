Rita Dalla Chiesa, frase sull’estinzione dei cinesi: “Non mi rimangio nulla”

Nuova bufera per Rita Dalla Chiesa. L’ultimo tweet della giornalista e conduttrice, oggi opinionista a Italia Sì di Marco Liorni, ha scatenato la polemica. Argomento? La passione dei cinesi per la carne di cane, tanto da creare addirittura un festival ad hoc nella città di Yulin. Rita, vegetariana da oltre trent’anni, ha attaccato questa pratica sul suo account social, dove ha condiviso un articolo de Il Fatto Quotidiano, chiedendo addirittura l’estinzione del popolo cinese. Affermazioni piuttosto forti, che hanno fatto subito il giro del web. In molti si sono scagliati contro la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, accostandola addirittura ad Adolf Hitler e al suo grande desiderio di sterminare tutti gli ebrei. La 72enne, però, non si è lasciata intimorire e ha chiarito che la sua è stata una provocazione e non è per nulla pentita del gesto compiuto. L’ex volto di Forum ci ha inoltre tenuto a precisare che da anni non fa più consumo di carne ed usa borse ed accessori in ecopelle.

Rita Dalla Chiesa vegetariana e animalista convinta da tanti anni

Dopo che la polemica è divampata su Twitter e anche su altri social network, Rita Dalla Chiesa non ha fatto alcun passo indietro. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi non è per nulla pentita delle sue dichiarazioni contro i cinesi e la loro passione per i cani. “Non mi rimangio nulla pur sapendo che ci sono moltissimi attivisti in Cina che cercano di evitare questo genocidio questa cosa non è più accettabile!”, ha dichiarato all’Adnkronos. Rita ha aggiunto di aver visto su Internet delle foto che fanno davvero orrore e pertanto ha invitato tutti a protestare sotto l’Ambasciata cinese e sotto i consolati.

Rita Dalla Chiesa attacca senza mezze misure il popolo cinese

La Dalla Chiesa ha avuto da ridire sulla presunta incoerenza dei cinesi: “Avevano detto che l’avrebbero sospesa. Questo tipo di manifestazioni non dovrebbero essere ammesse in una società civile”. Impossibile, poi, per la giornalista non menzionare il Coronavirus e la pandemia che ha stravolto questo 2020: “Dobbiamo fare casino. Con quello che hanno combinato poi devono solo che stare zitti! Che mi attaccassero, non me ne può frega’ de meno!”.

Rita Dalla Chiesa e il suo grande amore per tutti gli animali

Rita Dalla Chiesa è animalista fin da bambina. Oggi possiede tre cani, tutti presi da un canile: Pedro, Nina, Lady. Ma l’opinionista televisiva molto spesso si occupa pure dei mici che vivono in strada per le vie del suo quartiere romano.