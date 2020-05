Rita Dalla Chiesa: anche in quarantena è in contatto con la moglie di Frizzi

By

Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, sono ancora in contatto

In quarantena certi rapporti si rafforzano. Ne è la prova quello tra Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan. Le due, entrambe giornaliste e conduttrici, hanno amato lo stesso uomo – Fabrizio Frizzi – ma sono legate da un rapporto speciale. Sia Rita sia Carlotta hanno segnato la vita del conduttore scomparso prematuramente nel 2018. La Della Chiesa ha mantenuto un ottimo rapporto con il collega – con il quale è stato sposato dal 1992 al 2002 – e la sua famiglia. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’opinionista di Italia Sì è tornata a parlare dell’ex marito e dell’amicizia con Carlotta, che non si è mai spenta nonostante la morta di Fabrizio.

Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan oggi sono amiche

“Fabrizio lo porto dentro di me. La sera guardo il cielo e penso che di stelle che mi hanno lasciato troppo presto ne ho diverse, purtroppo”, ha dichiarato Rita Dalla Chiesa. “Con Carlotta ci siamo scambiate dei messaggi. Ma ho tanta voglia di vedere Stellina. Ho intenzione di farle una video chiamata”, ha spiegato la 72enne. Sull’amico Albano Rita ha invece affermato: “Lo immagino con le mani nella terra della sua Puglia. Spero che questo momento di riflessione lo aiuti a superare il dolore per la perdita della madre e a ritrovare la pace”.

Cosa fa oggi la moglie di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan

Mentre Rita Dalla Chiesa è opinionista a Italia Sì di Marco Liorni, Carlotta Mantovan continua a lavorare a Rai 3. Dopo una lunga gavetta a Sky Tg 24 dal 2018 affianca Michele Mirabella a Tutta salute, programma di informazione dedicato alla salute e al benessere in onda ogni mattina a partire dalle 11.