Rita Dalla Chiesa: “ex gieffini imbarazzanti”. Una di loro replica

Il Grande Fratello è finito ma non si smette di parlare dei protagonisti di questa edizione. Sul web i fan monitorano la quotidianità delle coppie più iconiche uscite dalla casa e continuano a susseguirsi anche varie polemiche. Ad innalzare l’ultima però non è stato un utente qualsiasi. Rita Dalla Chiesa, Deputata di Forza Italia, su Twitter/X si è scagliata contro tutto il cast del reality, o quasi.

Non è la prima volta che l’ex presentatrice di Forum commenta le vicende del Grande Fratello. In passato infatti aveva già espresso le sue opinioni su alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, in particolare quando prese le parti di Beatrice Luzzi nello scontro con Perla Vatiero, la vincitrice di questa edizione.

Ora pubblica un post su X e tuona contro gli ex gieffini. A scatenare il commento, a quanto parte, sarebbe stata una notizia circolata sul web nelle utime ore. Secondo LolloMagazine gli inquilini della casa avrebbero creato un gruppo Whatsapp in cui però non sarebbero stati inseriti Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

Nel tweet condiviso dalla Deputata di Forza Italia si leggono parole forti nei confronti del cast del GF. Rita Dalla Chiesa definisce gli ex concorrenti del reality imbarazzanti poiché, a detta sua, questi non riuscirebbero ad accettare di non aver ottenuto la popolarità attesa.

Imbarazzanti tutti gli ex del #gf che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano?E’ finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro.

Continuando, nel post Rita Dalla Chiesa spezza di nuovo una lancia a favore di Beatrice Luzzi, alludendo addirittura ad una sua vittoria che, come sappiamo tutti, nel reality non c’è stata.

Imbarazzanti tutti gli ex del #gf che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano?E’ finita la trasmissione,fra un po’ saranno dimenticati anche loro.A parte la grande vittoria di @bealuzzifanpage . La normalità della vita e’ un’altra cosa. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) March 29, 2024

Il tweet, come prevedibile, ha generato numerosi commenti, molti dei quali polemici. Al di là delle preferenze personali, è interessante infatti che la priorità di una Deputata della Repubblica Italiana sia quella di commentare le vicende dei protagonisti del Grande Fratello.

La replica di Giselda Torresan

Tra le tante risposte, spunta la replica di un’ex concorrente di questa edizione. Giselda Torresan non ci sta e, leggendo il tweet di Rita Dalla Chiesa, decide di pubblicare a sua volta un post su X, contestando le affermazioni della Deputata.

L’ex gieffina si sofferma sulle accuse mosse al cast del reality, ma anche sul commento fatto nei confronti di Beatrice Luzzi, ricordando a Dalla Chiesa che il Grande Fratello non è stato vinto da lei.

La Torresan poi, ci tiene a specificare che la sua vita va ben oltre la partecipazione ad un reality, avendo la donna lavorato per 14 anni. Ecco il post condiviso dall’ex concorrente del GF 17: